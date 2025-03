Élesen elítélte Orbán Viktor poloskázó beszédét az MTK Baráti Köre

Orbán Viktor;MTK;szurkolók;március 15.;poloska;

2025-03-16 16:03:00 CET

„Magyarország miniszterelnöke a március 15-i ünnep kapcsán honfitársainkra, azaz a magyarok egy csoportjára dehumanizáló megjegyzést tett. Számukra félelmet, fenyegetettséget kínálva szabadság helyett” – írta vasárnap délutáni Facebook-bejegyzésében az MTK Baráti Kör elnöksége.

A fővárosi kék-fehér klub futballszurkolói posztjukban Orbán Viktor poloskázó beszéde ellen, párhuzamot vonva a holokauszttal.

„Mindannyian emlékszünk, mert emlékeznünk kell arra, hogy ennek a dehumanizálásnak mi lett a vége 80 évvel ezelőtt: 600 ezer magyar zsidó elpusztítása”

– hangsúlyozták.

Arra is emlékeztettek, hogy az 1848-as szabadságharc az emberi jogokért, az egyén és a nemzet közös, egymástól nem független szabadságáért is küzdött. „Szabad nem lehet az ember, ha fenyegetik, ha személyes biztonságát félti, amiként egy nemzet sem szabad, ha annak egy része is fenyegetett” – tették hozzá, majd üzentek a klub vezetésének is.

„Mi, az MTK szurkolói abban a tudatban támogatjuk kedvenc csapatunkat, hogy annak klubvezetése is ismeretében van, micsoda szörnyűséges pusztítást okoztak a holokauszt embertelenségei a klub sportolói, vezetői és szurkolói között – csakúgy, mint az egész társadalomban. A miniszterelnök mondatai éppen azt a kort, épp azokat az embertelen gondolatokat idézik meg. Mindegy, mi a célja vele – az eszköze elfogadhatatlan”

– írták.

A kiállás azért is figyelemre méltó, mert az MTK elnöke egyébként Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő, a futballklub mögötti céget pedig az a Zakor Sándor vezeti, aki jó viszonyt ápol Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel. Az MTK Baráti Kör elnöksége reméli, a mondandójukkal valamennyi MTK-s pártállástól függetlenül egyetért, legyen akár klubvezető, akár sportoló, akár szurkoló.

„Soha többé ne tűrjünk el szótlanul semmifajta csoportos megbélyegzést, sem etnikai, sem bármely más alapon!”

– zárták bejegyzésüket.

Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor a március 15-én mondott beszédében közölte, hogy jön a húsvéti nagytakarítás, és „átteleltek” a poloskák. – Felszámoljuk a pénzügyi gépezetet, amely korrupt dollárokból vásárolt meg politikusokat, bírókat, újságírókat, álcivil szervezeteket és politikai aktivistákat. Felszámoljuk az egész árnyékhadsereget. Ők a mi újkori labancaink, a brüsszeli kegyencek, akik hazájuk ellenében pénzért a birodalom szekerét tolják. Túl régóta vannak itt. Túl sok mindent éltek túl, túl sok helyről kaptak pénzt, túl sokszor váltottak már köpönyeget – fogalmazott a kormányfő. A poloska-hasonlaton azóta rengetegen felháborodtak, vasárnap a Magyar Bírói Egyesület is tiltakozott Orbán Viktor szavai ellen: