Két tűz között

Vlagyimir Putyin;Donald Trump;

2025-03-18 06:00:00 CET

Egyre kevesebben emlékeznek már Donald Trump híres mondatára, miszerint 24 óra alatt lezárja az ukrajnai háborút, vagy amikor Volodimir Zelenszkijnek címezve azt mondta, hogy egy félbolond is megállapodott volna Putyinnal a békéről. Az amerikai elnök Zelenszkijt állította be a béke legfőbb akadályának. Kijevet erővel, agresszivitással fájó kompromisszumokra tudta kényszeríteni, de most kellene megmutatnia igazi képességeit, s azt, hogy a diplomáciához sokat nem konyító Trump, aki csak az üzleti élet dealjeit ismeri, képes Oroszországot is kompromisszumokra kényszeríteni. Semmi jel sem utal arra, hogy sikerrel jár. Putyin feltételes „igenje” a tűzszünetre a jól ismert orosz taktika része: csak az időt húzza. Mivel Ukrajna egyre rosszabbul áll a hadszíntéren, ezért addig akarja folytatni a háborút, amíg el nem éri céljait, s nem sikerül térdre kényszerítenie az ukránokat.

A magyar kormány feltűnően hallgat az amerikai javaslat kapcsán. Eddig abban a kellemes helyzetben volt, hogy csatlakozott Trump azon véleményéhez, amely szerint az ukránok miatt nincs béke. Következésképpen Kijevnek kell engedményeket tennie, utána jöhet csak a megbékélés. Most azonban, hogy – amint ezt Marco Rubio amerikai külügyminiszter is hangoztatta – Oroszország térfelén van a labda, Moszkvának kellene beleegyeznie a tűzszünet feltételeibe.

A magyar kormány két tűz közé került. Ha e tekintetben is folytatja Trump ajnározását, akkor azzal azt képviseli, hogy Oroszország a béke akadálya. Ezt nyilván nem engedheti meg magának, hiszen a kabinet már leplezetlenül képviseli Moszkva érdekeit az európai színtéren.

Putyin azonban minél tovább húzza az időt, annál kellemetlenebb helyzetbe hozza a magyar kormányt, amely láthatóan nem készült fel a mostani helyzetre, nem számított arra, hogy Ukrajna kiegyezik az Egyesült Államokkal és a Trump-adminisztráció 180 fokos fordulattal Ukrajna oldalára áll. Érdekes lesz nézni a következő időszakban a kormányzati propaganda vergődését. Persze ne legyenek kétségeink: bármilyen újabb abszurd hazugsággal jönnek elő, a hívek azt is elhiszik majd.