Lakókocsival országjárásra indult Gyurcsány Ferenc

Gyurcsány Ferenc;országjárás;Demokratikus Koalíció;lakókocsi;

2025-03-17 11:41:00 CET

Kéthetes országjárásra indul egy lakókocsiban a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke.

Az első napon, a Műegyetem rakparton tartott sajtótájékoztatóján Gyurcsány Ferenc elmondta, hogy eleinte bizonytalan volt, ám a világ eseményei meggyőzték arról, hogy meg kell hallgatni az emberek problémáit.

– Átkozott bajkeverőnek gondolom Trump elnököt, gyilkosnak gondolom Putyint, elfogadhatatlan szövetségesének tartom a magyar kormányfőt, és az a típusú nyugatos világ, amelyben nekünk részünk volt, recseg-ropog. Most már nem baj, ha nem úgy oldjuk meg a dolgainkat, hogy megint elmondja a politikus századszor, hogy ő mit gondol, hanem picikét csendben van – fogalmazott. Jelezte, hogy naponta 7-9 helyszínen áll meg, de lesz olyan alkalom is, amikor egy-egy történetet vagy élethelyzetet mutat be. Azokat az embereket és történeteket keresik, amelyek túlmutatnak önmagukon, és elmondanak valamit az ország állapotáról.

Hangsúlyozta, hogy nagy várakozással tekint az akció elé, és úgy véli, az út végére jobban fogja érteni az országot, mint korábban.

Arra a kérdésre, hogy versenyez-e Magyar Péterrel az országjárásban, nemmel felelt. „Nekünk arra kell készülnünk, hogy azt tudjuk majd mondani, szerintünk mi ismerjük jobban az ország problémáit. Szerintünk ránk érdemes szavazni, mert akkor jobb irányba fogunk menni” – magyarázta. Megjegyezte, hogy az ő másfél évtizede tartó országjárása inspirálta a Tisza Párt elnökét, nem pedig fordítva.

– Az országért versengünk, nem Magyar Péter ellen, az első számú gazember pedig Orbán Viktor – fűzte hozzá.