Rendőrségi nyomozás indult a Samsung-gyár fekete füstje miatt

nyomozás;Vadai Ágnes;Göd;füst;Polt Péter;Samsung gyár;

2025-03-17 12:38:00 CET

Nyomozás zajlik a gödi akkumulátorgyárból származó fekete por miatt, amely félő, hogy rákkeltő anyagokat is tartalmazhat – vette észre a 24.hu a legfőbb ügyész egy ellenzéki képviselő írásbeli kérdésére adott válaszában.

Mint arról a Telex nyomán korábban mi is hírt adtunk, éveken keresztül fekete port fújt ki magából több szellőző a gödi Samsung-gyár területén. A portál információi szerint a szellőző egy olyan épületrész levegőjét vezethette ki, ahol rákkeltő vegyi anyagokból gyártják az akkumulátorokhoz szükséges katódot. A Samsung gödi üzeme 2017-ben kezdte meg az akkumulátorgyártást, majd 2019-ben jelentősen bővítették a gyárat. Ekkor építették ki a gyár tetején lévő kéményeket - csakúgy mint az épület tetején futó vezetékrendszert is, amelynek egy része nem a kéményekben végződik, hanem kisebb kivezetésekben, ahogyan az ilyen épületek szellőzőrendszerei esetében megszokott. A cikk szerint három olyan kivezetés is van, amelyek körül 2020-tól fokozatosan feketére színeződött a gyár amúgy világosszürke teteje.

Az üggyel kapcsolatban a Demokratikus Koalíció (DK) frakcióvezető-helyettese, Vadai Ágnes fordult a legfőbb ügyészhez. Azt akarta megtudni Polt Pétertől, hogy a vádhatóság indít-e vizsgálatot az ügyben – erre a már jól ismert válasz érkezett: a beadványt feljelentésként értékelték.

A Samsung-gyár tagadta, hogy mérgező vagy rákkeltő anyagokról lenne szó, állításuk szerint a szellőzőcsöveket grafitpor szennyezte be. Hangsúlyozták, hogy minden előírást betartanak.