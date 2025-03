Karácsony Gergely: Pride lesz!

Karácsony Gergely;gyülekezési jog;Budapest Pride;

2025-03-17 14:51:00 CET

Lesz Pride Budapesten - jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester, reagálva arra, hogy hétfő reggel a Fidesz benyújtotta a gyülekezési törvény módosítását, amely a Magyarországon tartandó Pride-felvonulások ellehetetlenítését tűzi ki célul .

„Budapest nem hagyja magukra, megvédi mindazokat, akiknek volt is, van is bátorságuk kiállni az önbecsülésükért, kiállni a közösségükért, kiállni a szabadságért, a szerelem erejéért” - fogalmazott a Facebookon, hozzátéve, Pride lesz, még az is lehet, hogy nagyobb, mint valaha.

A fideszes törvénymódosítás értelmében a továbbiakban szabálysértésnek minősül, ha valaki tilos gyűlést a gyülekezési jogról szóló törvény „kijátszásával” a gyűlés szervezőjeként vagy vezetőjeként szervez, megtart, valamint ha valaki az ilyen gyűlésen felhívás alapján megjelenik, és – a rendőrségnek a helyszínen adott, a gyűlés tilalmazott jellegéről szóló kifejezett tájékoztatása ellenére – azon részt vesz. Az elrettentés érdekében a rendőrség arcfelismerő szoftvert is alkalmazhat a szabálysértők azonosítására.

A Pride betiltása új szintet jelent a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozásában, ugyanakkor a gyülekezési jogot nem először korlátozza az Orbán-kormány az alapján, hogy nekik éppen milyen felvonulás tetszik és mi nem. Korábban a Fidesz a palesztinbarát tüntetéseket tiltotta be Magyarországon, azt sugalmazva, hogy a 2023. október 7-én kirobbant háborúban megölt palesztin civilek melletti kiállás egyet jelent a Hamász iszlamista terrorszervezet melletti kiállással. Akkor a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) fordult bírósághoz az ügyben.

A szexuális kisebbségek demonstrációját a kormány most arra hivatkozva tervezi betiltani, hogy a törvénymódosítás célja annak biztosítása, hogy Magyarország területén csak olyan gyűlések legyenek megtarthatók, amelyek „figyelembe veszik a gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez való jogát”.