Együttműködési megállapodást kötött a USAID-del az Orbán-kormány, de ezt ma már alighanem szívesen elfelejtené

Orbán-kormány;Egyesült Államok;USAID;

2025-03-17 14:24:00 CET

Diplomáciai feljegyzések bizonyítják, hogy az Orbán-kormány korábban szoros együttműködésbe kezdett az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségével (USAID) – derül ki a VSquare újságírójának hétfői Facebook-posztjából.

A USAID az a szervezet, amelyet az Orbán-kormány a nyilvánosságban arra használ, hogy lesújtson a vele nem egyetértő magyarországi civil szervezetekre, mondván, a demokrata Biden-adminisztráció alatt a USAID pénzéből keltettek hangulatot a Fidesz ellen. A magyar szál feltárására László András személyében még külön kormánybiztost is kineveztek.

Arra elsőként több mint egy hónapja a Népszava hívta fel a figyelmet, hogy az Orbán-kormány által 2019-ben létrehozott Hungary Helps ügynökség 2019-ben a USAID-del kötött megállapodásnak köszönhetően tudta elindítani az üldözött keresztényeket segítő globális programjait öt közel-keleti és két szub-szaharai országban.

Most Panyi Szabolcs nyilvánosságra hozott néhány oldalt egy 2018. decemberi magyar diplomáciai jelentésből, amely Magyar Levente külügyminiszter-helyettes washingtoni tárgyalásait részletezi. A dokumentumokból kiderül, hogy miközben az első Trump-adminisztrációval a színfalak mögött rendkívül komoly feszültségei voltak, éppen az USAID-del kötött friss kormányzati megállapodás (memorandum of understanding) volt az, amellyel az Orbán-kormány megpróbált jó pontokat szerezni az amerikai külügyminisztériumban. A State Department főtanácsadója 2019-ben egy diplomáciai táviratban közölte a magyar féllel, hogy a State Department komoly politikai kockázatot vállal és támadásoknak van kitéve a magyar kormánnyal kapcsolatos politikaváltás miatt. Válaszul Magyar Levente azt írta: „a USAID-del tegnap kötöttünk megállapodást az üldözött keresztények ügyében (...) Magyarország együtt akar dolgozni a nemzetközi közösséggel és az Egyesült Államokkal a migrációt okozó problémák megoldásában, ezért is köt a USAID-del együttműködési megállapodást.”

Panyi Szabolcs kitért arra is, hogy az USAID-del kötött magyar kormányzati megállapodást a washingtoni magyar nagykövetség „ezerrel promózta”, és azzal büszkélkedett, hogy milyen sok emberhez eljutott. „A USAID az aláírással kapcsolatban a lenti nyilatkozatot és Twitter-bejegyzéseket tette közzé, valamint a Breitbart és a Crux keresztény hírportál számolt be a megállapodás aláírásáról. A témában közzétett tweetek átfedésekkel együtt 1 497 168 felhasználót értek el, a nagykövetség Facebook-oldalán pedig egy nap alatt már 5642-en látták a hírt.” Pete Marocco akkori helyettes államtitkár – azóta az USAID frissen kinevezett vezetője – pedig a megállapodás aláírása után gratulált Magyar Leventének: „A megbeszélés kifejezetten jó hangulatban telt, a helyettes államtitkár biztosította a magyar felet a Trump-adminisztráció támogatásáról, és gratulált a USAID-del megkötött MOU-hoz.”

A jelentést hivatalosan Szabó László akkori magyar nagykövet – jelenleg a USAID-ellenes kormányzati propagandakampány oroszlánrészéért felelős Mediaworks elnök-vezérigazgatója – jegyezte. A szerzők között szerepel az azóta fideszes parlamenti képviselővé vált Koncz Zsófia is. A diplomáciai táviratot megkapta többek között Menczer Tamás akkori külügyi, mostani fideszes kommunikációs vezető, Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációs államtitkár, valamint Orbán Balázs is

– jelenleg mindannyian frontemberei annak a lejárató kampánynak, amely a USAID-et valamiféle amerikai titkosszolgálati akciónak vagy bűnszervezetnek próbálja beállítani, amely az Orbán-kormány ellen áskálódik. „Mint ezekből a dokumentumrészletekből is kiderül, az USAID-del épp Orbán-kormány fűzte szorosra a kapcsolatot, mert abban reménykedtek, hogy ezen keresztül sikerül csökkenteni a megannyi más ügyben fennálló feszültséget” – fogalmazott az újságíró.