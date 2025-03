Duplázik az Imagine Dragons Budapesten

Imagine Dragons;

2025-03-18 09:39:00 CET

A Las Vegas-i csapat Loom című világkörüli turnéja részeként június 14-én és 15-én lép fel a budapesti Puskás Arénában. A zenekar korábban már többször is megfordult Magyarországon, legutóbb a 2023-as Sziget Fesztiválon, ám most először örvendeztetik meg önálló stadion koncerttel a hazai rajongókat.

Az Imagine Dragons 2008-ban alakult és rövid időn belül a modern rockzene egyik meghatározó szereplőjévé vált. A köztudatba 2012-ben robbantak be Night Visions című debütáló albumukkal, amelyen olyan slágerek kaptak helyet, mint az "It's Time" és a hosszú hetekig a Billboard Alternative Songs listáját vezető, ezzel a zenekar globális sikerét megalapozó "Radioactive". Az ezt követő lemezek – Smoke + Mirrors (2015), Evolve (2017), Origins (2018), Mercury Acts I-II (2022) – sorra hozták az újabb sikereket és himnikus dallamokat, amelyek azóta is koncertjeik hangulatforrásai.

Hatodik albumuk, a 2024-ben megjelent Loom hangzásvilága bár továbbra is hűen tükrözi azt az energiát és szenvedélyt, amely a zenekar védjegyévé vált, új fejezetet nyitott az együttes történetében: ez az első lemezük, amelyet trióként készítettek, miután korábbi dobosuk, Daniel Platzman 2024 augusztusában távozott a csapatból, hogy film-zeneszerzőként folytassa karrierjét.

A Loom World Tour keretében a zenekar idén nyáron 16 európai országban lép fel, ezek között Magyarország az egyik kiemelt, a nagy érdeklődésre való tekintettel két naposra bővített állomás. Dan Reynolds frontember karizmája, a gitáros Wayne Sermon és a basszusgitáros Ben McKee játékával kiegészülve sodró lendületű élményt ígér.