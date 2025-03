Kiadták az elfogatóparancsot Orbán Viktor szövetségese ellen

Bosznia-Hercegovina;elfogatóparancs;Milorad Dodik;

A boszniai-hercegovinai határrendészet elfogatóparancsot adott ki Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság vezetője ellen - ezt a Bloomberg írta meg a szarajevói Oslobodjenje című lapra hivatkozva. Körözést adtak ki a szerb entitás két másik magas rangú tisztviselője ellen is, amiért az ügyészek idézése ellenére nem jelentek meg a kihallgatásukon.

Az Orbán Viktor szövetségeseként ismert Milorad Dodik a hírre reagálva már be is jelentette, hogy boszniai szerb, a szövetségitől független határőrséget hoz létre. Ellenkező esetben ugyanis jelen állás szerint egy évet tölthetne a hűvösön, miután ellenszegült a daytoni békeszerződés betartását felügyelő nemzetközi főképviselő utasításainak, továbbá megtiltotta a bosznia-hercegovinai kormányzat felügyelete alá tartozó rendőrség és bíróságok működését az ország szerb irányítás alatt álló részén. Dodikot hat évre el is tiltották a közhivatalok viselésétől az alkotmányos rend megsértése miatt.

Kérdéses, hogy jelen helyzetben mennyire lesz forró Dodik lába alatt a talaj, mindenesetre ha igen, akkor feltehetően érdemes lesz a lehetséges úticélok között Magyarországot is mérlegelnie: az Orbán-kormány ugyanis már nem egy ízben adott menedéket törvény elől menekülő barátainak, mint például Nikola Gruevszki volt észak-macedón miniszterelnöknek és Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettesnek.