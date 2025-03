A kormány visszavonja az állami kitüntetést a szexuális visszaélés miatt feljelentett pedagógustól

molesztálás;pedagógus;szexuális visszaélés;állami kitüntetés;Kulturális és Innovációs Minisztérium;

2025-03-18 11:52:00 CET

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter azonnali hatállyal visszavonja a díját a március 15. alkalmából kitüntetett egyik díjazottnak – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) kedden az MTI-vel. Erre azután került sor, hogy kedden kiderült: a kitüntetést úgy adták oda a pedagógusnak, hogy egy éve szexuális visszaélés gyanúja miatt feljelentette őt a tankerület, a rendőrség pedig a mai napig nyomoz az ügyben.

A hírről a 444 cikke alapján a Népszava is beszámolt. A korábbi híradásokból nem derült ki egyértelműen, hogy pontosan miért jelentették fel a férfit. Az eset egy mátészalkai gimnáziumban történt, ahol a költő-irodalmár-pedagógus férfi egyes beszámolók szerint több diákot zaklatott, míg máshol azt írták meg, hogy egy 17 éves diákkal volt szexuális viszonya. A tankerületi központ a gyanúba keveredett tanár jogviszonyát azonnal felfüggesztette.

Noha még nem bizonyosodott be, hogy a férfi bármit elkövetett volna, az továbbra is rejtély, miért tüntette ki őt a kormány azelőtt, hogy lezárult volna minden eljárás. A lap elérte az ügy érintettjét is, aki ártatlannak vallotta magát, szerinte lejáratás zajlik ellene. Azt mondta, nincs tudomása arról, hogy még zajlana a büntetőügy, elmondása szerint őt soha nem keresték a hatóságok, még tanúként nem hallgatták meg, nemhogy gyanúsítottként.

Amikor a lap megkérdezte tőle, hogy a kitüntetése előtt érdeklődtek-e a minisztériumból, hogy hol tart az ügye, azt mondta: szóba került, és ő legjobb tudása szerint azt felelte, hogy bűncselekmény hiányában lezárult. A kulturális tárca szerint valótlanságot állított, ezért visszavonják tőle a kitüntetést.

„A március 15-e alkalmából díjazottaknak nyilatkozniuk kellett arról, hogy kitüntetésük kapcsán nem áll fenn összeférhetetlenség, valamint, hogy velük szemben nincs folyamatban fegyelmi vagy büntetőeljárás. Az egyik díjazott valótlan nyilatkozatot tett, ezért a kulturális és innovációs miniszter azonnali hatállyal visszavonja a díját”

– áll a KIM közleményében.