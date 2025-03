Magyar Péter szerint alakul a Fidesz-Mi Hazánk koalíció

Fidesz;koalíció;Mi Hazánk Mozgalom;Magyar Péter;TISZA Párt;

2025-03-18 11:17:00 CET

„Alakul a Fidesz-Mi Hazánk koalíció. Összenő, ami eddig is összetartozott” – jelentette ki Magyar Péter kedd délelőtt a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnöke posztjában felidézte, hogy Toroczkai Lászlót, a Mi Hazánk elnökét tegnap az ATV Egyenes Beszéd című műsorában arról kérdezték, koalícióra lépnének-e a Fidesszel. „Természetesen nem mondott nemet” – írta, utalva arra, hogy a nemzeti radikális párt vezetője kitérő választ adott.

„Orbán Viktor, látva, hogy elvesztette a magyarok többségének a bizalmát, a gyűlöletkeltés és a megosztás mellett látványosan udvarolni kezdett a Mi Hazánk politikusainak. Szerinte a Fideszen kívül csak a Mi Hazánk békepárti (értsd oroszpárti), a senki által nem támadott készpénzhasználati jogot is közösen védenék meg”

– sorolta Magyar Péter. Szerinte a Fideszben azzal számolnak, hogy „még a DK is jól jöhet a régi hatalmi elit pozícióinak az átmentéséhez”, és nem véletlen, hogy „milliárdokkal emelik a szatellit pártok állami támogatását.”

Azt tényleg a vak is látja, hogy a kormánypártok sorra valósítják meg a Mi Hazánk követeléseit. A Fidesz kilátásba helyezte az LMBTQ közösség számára fontos Pride-felvonulás betiltását, valamint a készpénzhasználat alkotmányos védelmét is zászlajukra tűzték. Orbán Viktor pedig – mint arra Magyar Péter is utalt posztjában – a Kossuth rádió péntek reggeli műsorában a Fidesszel és a KDNP-vel együtt a Mi Hazánk Mozgalmat is a „békepárti” táborba sorolta, a DK-t és a Tisza Pártot pedig „háborúpártinak” nevezte.