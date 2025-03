Hadházy Ákos: A hatalom a Pride mellett mindent betiltott, amitől fél, totális technofasizmust épít

Parlament;tüntetés;betiltás;ellehetetlenítés;pride;Hadházy Ákos;

2025-03-18 15:54:00 CET

Ma – egynapos tárgyalás után – olyan törvényt fogad el a parlament, amely egyáltalán nem csak a melegjogokért tüntető felvonulást tiltja be, hanem a gyülekezési törvény átírásával minden olyan komoly tüntetést, útlezárást, tiltakozást el akar lehetetleníteni, amelytől a hatalom fél – posztolta még az Országgyűlésben megrendezett szavazás előtt Hadházy Ákos. A független parlamenti képviselő a Momentum-frakció tagjaihoz hasonlóan előre bejelentetten távolmaradt a szavazástól, de ott volt az Országházban és később saját felvételt is megosztott a füstgyertyás tiltakozóakcióról, amelyben maga is részt vett.

Hadházy szerint a törvénnyel leginkább a propaganda elleni, a tiszta választásokért küzdő, vagy a hatalom által újra elcsalt választások ellen fellépő nyomásgyakorlást akarja megnehezíteni azzal, hogy megkönnyíti a neki nem tetsző megmozdulások résztvevőinek szankcionálását a „gyermekvédelem” és a Pride betiltásának ürügyén. Úgy vélekedett, hogy részben miatta hozták meg a törvénymódosítást, ugyanis őt a Covid-járvány idején tartott dudálós tüntetései miatt elítélték, és az általa jogtalannak tartott büntetését egy kertészetben dolgozta le.

„A hatalom a jövőben nem kívánja kertészetekben vagy szociális otthonokban közérdekű munkát végző aktivisták ezreit látni, ezért kizárja ezt a lehetőséget. A törvénymódosítás lényege a gyülekezési jog durva korlátozása, illetve a kínai típusú digitális megfigyelőállam kiépítése” – fogalmazott, hozzáfűzve, hogy a „gyermekek védelmére” hivatkozva megtilthatnak bizonyos gyülekezéseket, és nem csak a szervezőket, de a résztvevőket is komoly, akár 200 ezer forintos pénzbírsággal fenyegeti, amit nem lehet átváltani közérdekű munkára vagy elzárásra, hanem adók módjára hajtanák be. Az ellenzéki politikus jelezte ő maga is el fog menni a Budapest Pride-re, és arra buzdít mindenkit, ahogy a ma 17 órai kezdettel a Parlament épülete előtt tartandó tüntetésre, ahogy említi, megbeszélésre a következő hetekben, hónapokban előttük álló feladatokról és lehetőségekről.

Hadházy Ákos ugyanis állítja a törvénymódosítás egy nagy ugrás a diktatúrába vezető úton, és minden erővel szembe kell szállniuk az egyre inkább fasizálódó elnyomással. Hangsúlyozta, hogy azért írják elő az arcfelismerő rendszerek totális használatát, amelyet a kínaiak már évek óta alkalmaznak, mert tudják: nincs annyi piros sityakos janicsárjuk, de még kék sapkás kisrendőrük sem, hogy sok tízezer embert igazoltassanak, akik csakazértis részt vesznek a tüntetésen.