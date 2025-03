Botrány volt a parlamentben, füstfelhőben szavazták meg a törvénymódosítást a Pride betiltásáról

Országgyűlés;szavazás;betiltás;pride;

2025-03-18 14:40:00 CET

136 igen és 27 nem mellett, tartózkodás nélkül szavazta meg kedd délután a Parlament a Pride betiltását. A törvényjavaslatot kivételes eljárásban tárgyalta az országgyűlés.

A Fidesz hétfő reggel nyújtotta be a gyülekezési törvény módosítását, amely a Magyarországon tartandó Pride-felvonulások ellehetetlenítését tűzi ki célul . A jövőben szabálysértésnek minősül, ha valaki tilos gyűlést a gyülekezési jogról szóló törvény kijátszásával a gyűlés szervezőjeként vagy vezetőjeként szervez, megtart, valamint ha valaki az ilyen gyűlésen felhívás alapján megjelenik, és – a rendőrségnek a helyszínen adott, a gyűlés tilalmazott jellegéről szóló kifejezett tájékoztatása ellenére – azon részt vesz. Az elrettentés érdekében a rendőrség arcfelismerő szoftvert is alkalmazhat a szabálysértők azonosítására.

A törvényjavaslat deklarálja, hogy az ügyben beszedett pénzbírságokat gyermekvédelmi célokra fordítják. Rögzíti továbbá, hogy ha az elkövető a pénzbírságot vagy a helyszíni bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül nem fizeti meg, azt adók módjára kell behajtani, amennyiben nincs lehetőség, elzárásra történő átváltoztatásra, valamint közérdekű munkával sem váltotta meg, vagy ha a törvény kizárja a közérdekű munkával történő megváltást. Maga a pénzbírság 6500-tól 200 ezer forintig terjedhet.

Ellenzéki politikusok a szavazás alatt füstgyertyákkal akcióztak. A Momentum később tudatta, ők gyújtottak tiltakozásul füstgyertyát, emellett a szovjet himnuszt is lejátszották és egy Orbán-Putyin csókot ábrázoló képet szórták az ülésterembe.

Az ülést vezető Latorcai János a szavazás után közölte, a többség becsülettel és fegyelmezetten végezte a munkáját , a Momentum képviselői csoportja pedig távozásával saját magát zárta ki, a rájuk vonatkozó szankciók érvényesek lesznek.

Az ellenzéki párt ma 17 órára, a Kossuth térre szervezett demonstrációt a Pride betiltása és a gyülekezési jog korlátozása ellen.

A módosítást végül a Jobbik és a Mi Hazánk képviselői is támogatták, valamint igennel szavazott Ritter Imre nemzetiségi képviselő és Balassa Péter független képviselő. Ahogy Komáromi Zoltán, a DK országgyűlési képviselője is, de a párt sajtóosztálya a 444 megkeresésére később megerősítette, hogy a politikus csak véletlenül nyomott mellé, és hivatalosan is kérték a jegyzőkönyv korrigálását. Az ellenzéki párt azt is közölte, Komáromi azért nyomott mellé, mert pont mellette akcióztak, ezért nem tudott rendesen figyelni. Orbán Viktor miniszterelnök mellett 13 fideszes és 2 KDNP-s képviselő hiányzott a szavazáskor.