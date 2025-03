Orvost kellett hívni egy fideszes képviselőhöz a botrányba fulladó keddi Pride-szavazáson

Országgyűlés;szavazás;törvénymódosítás;orvosi ellátás;gyülekezési törvény;Bányai Gábor;

2025-03-18 15:41:00 CET

Sürgős orvosi ellátásban kellett részesíteni Bányai Gábor fideszes képviselőt azon gyülekezési törvény módosításáról, vagyis a Pride betiltásáról szóló keddi parlamenti szavazáson – derül ki Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezető Facebook-posztjából.

Mint megírtuk, a szavazáson a Momentum parlamenti képviselői akcióztak, füstgyertyákat gyújtottak meg, egy Orbán-Putyin csókról készült szórólapokkal szórtak szét az ülésteremben és lejátszották a szovjet himnuszt is. Eközben kellett orvos hívni ahhoz a Bányai Gáborhoz, aki 2021-ben kis híján belehalt egy Covid-19-fertőzésbe. A kiskunhalasi fideszes politikus előtte a párttársaival együtt még megszavazta a hatalmas felhördülést kiváltó törvénymódosítást. Ez a Fidesz kétharmados többségének köszönhetően 136 igen és 27 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül ment át a parlamenten.

„Mi lesz a következő, ti barmok, fel is gyújtjátok az épületet?” – szólt be az akciózó momentumoksoknak Kocsis Máté. Maga Bányai Gábor először úgy kommentálta az egészet, hogy akár lőhettek is volna, később pedig megköszönte az aggodalmat: „Köszönöm az aggódó üzeneteket! Nekem a füst nem tesz jót, hát még 5 méterről három-négy füstgyertya füstje, főleg zárt térben. A Covid alatti lélegeztetésem miatt eleve szűkebb, gyengébb a légcsövem. De miattam nem kell aggódni, jobban vagyok. Inkább az az aggasztó, hogy a baloldal milyen erőszakos akciókra képes a parlamentben. Elég gyávák voltak, mert ki is menekültek a maguk okozta káoszból, nem bírták a füstöt” – írta.