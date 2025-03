Vlagyimir Putyin elutasítja a teljes 30 napos tűzszünetet, de leállítja a támadásokat az ukrán energiahálózat ellen

Oroszország;Ukrajna;tárgyalás;Egyesült Államok;tűzszünet;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;orosz-ukrán háború;

2025-03-18 18:54:00 CET

Vlagyimir Putyin azonnali parancsot adott azoknak az orosz támadásoknak a leállítására, amelyek Ukrajna energiahálózatát célozzák. Fogolycsere is lesz a 175-öt 175-rt formula alapján, Vlagyimir Putyin pedig a jóakarat jeléül 23 súlyosan sebesült ukrán foglyot is hajlandó átadni – idézi a BBC orosz nyelvű adása a Kreml bejelentését azután, hogy az orosz elnök kedden telefonon tárgyalt az amerikai kollégájával az orosz-ukrán háború lezáró első lépésről, egy 30 napos tűzszünet lehetőségéről. Az utóbbi a harcok teljes leállítását jelentené egy hónapra, amibe Vlagyimir Putyin nem ment bele, feltételül szabja ugyanis, hogy Ukrajna állítsa le a mozgósítást és azt is, hogy a parancsára 2022. február 24-én lerohant ország hadseregét újra felfegyverezzék.

Ami az energiahálózat elleni támadások leállítását illeti – fűzhetjük hozzá –, annak télen lett volna több értelme.

A két elnök telefonbeszélgetése amerikai keleti parti idő szerint kedd délelőtt 10 órakor, moszkvai idő szerint délután 5 órakor kezdődött, több mint másfél órán át tárgyalt Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök. Dan Scavino, az amerikai elnök fehér házi kabinetfőnökének a helyettese még a párbeszéd közben azt tweetelte, hogy minden jól megy.