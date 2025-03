Apokaliptikus gyötrelmek – A Radnóti Színház Az Angyalok Amerikában című előadása sajnos napról napra aktuálisabb

Radnóti Színház;

2025-03-20 15:12:00 CET

A Radnóti Színház Angyalok Amerikában (Első rész: Küszöbön az ezredforduló) című előadásban viszonylag az elején két férfi megcsókolja egymást. Szerelemből. Ez a momentum sok mindent eldönt aztán arra vonatkozóan, ami a következő három óra játékidőben lezajlik a színpadon. Elsősorban tétet ad a történéseknek. Tony Kushner darabját, melyet 1991-ben írt sokfelé bemutatták a világban, nálunk a Vígszínház Sátorban Rudolf Péter, az Alföldi Róbert által vezetett Nemzetiben pedig Andrei Serban rendezte. Született belőle televíziós sorozat és opera is. Most Upor László fordításában Nagy Péter István vitte színpadra a Nagymező utcai teátrumban. A nyolcvanas években Amerikában Ronald Reagan elnöksége alatt játszódó dráma semmit sem kopott az aktualitásából. Sőt, a magyarországi a másságot egyre inkább üldöző kormányzati propaganda nagyon is élessé teszi a több szálon futó sztorit, a mindennapjainkhoz közel érezzük a szereplőket. Devich Botond színpadképe profi és változatos, a legkülönbözőbb jelenetekhez képes izgalmas tereket teremteni. Ugyanezek a jelzők helytállóak Szabados Luca jelmezeire és Bocsárdi Magor zenéjére.

Nagy Péter István rendezése képileg és tartalmilag is impulzív, leginkább a filmes eszközök látványosak, de a színészvezetés is markáns. Bevallott és eltitkolt érzelmek kusza világába viszi el a nézőt a darab. A Pál András és Major Erik által játszott melegpár kálváriája megrázó. Egyikük AIDS-es, ebben a helyzetben kellene kitartaniuk. Párosuk az előadás egyik nagy erőssége. Emberivé teszik a szinte kibírhatatlan gyötrelmeket, az összetartozás és menekülés egymást váltó irtózatos libikókáját. A László Zsolt által játszott ügyvéd valós figura, évtizedekkel ezelőtt a mostani amerikai elnök mentora is volt. Nem vállalja melegségét, eladja magát az épp érvényes politikai kurzusnak, bűnös lélek, egy darabig magasra is ível a karrierje. Haláláig hazudik a külvilágnak és saját magának is. Simon Zoltán szintén egy ügyvédet játszik, aki sokáig menekül, hogy bevallja saját magának a valódi identitását. A gyógyszerfüggő feleségét alakító Bata Éva fokozatosan őrlődik fel.

Tóth Ildikó, Lestyán Attila és Berényi Nóra Blanka több szerepben nyújtanak bravúrosat.

Az előadásban többször keveredik az álom és a valóság. A legmegdöbbentőbb azonban, amikor a politika gátlástalanul belenyúl az egyének magánéletébe.

Ez sajnos egyre ismerősebb nálunk is. Törvényekkel, tiltásokkal fékeznék azt, amihez semmi közük. Az elfogadás helyett a megbélyegzés dívik újra. Az ez ellen lázadókból pedig ellenségeket kreálnak. Az előadásban ennek ellenpontjaként egyfajta víziókként jelenik meg egy szabad világ, ahol mindenki bátran lehet önmaga.

Az összkép rendkívül apokaliptikus, és egyáltalán nem szívderítő. A produkció szárnyaló fantáziája és néhol önfeledt fanyar humora talán ad némi vigasztalást.

Infó: Tony Kushner: Angyalok Amerikában. Első rész: Küszöbön az ezredforduló. Radnóti Színház. Rendező: Nagy Péter István