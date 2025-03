Orbán Viktor;bíróságok;szövegértés;poloska;

2025-03-19 06:00:00 CET

Egy egész ország bukott meg a hétvégi szövegértési kompetenciateszten. (Na jó, lehet, hogy csak egy fél, vagy annál picivel több.) És persze a nemzetközi sajtó – de hát azokat ismerjük, meg amúgy sem tudnak magyarul, és ha tudnának is, a poloska szót biztosan nem ismerik. Pedig világos, mint a kétszerkettő, ami tudvalevőleg mindig három (vagy öt?).

Még jó, hogy Pintér Sándor a napokban visszakozott, s egyelőre nem vezetik be a kompetenciamérések osztályzatra váltását, mert most aztán teli lennének a valódi és képzeletbeli ellenőrzők elégtelennel.

Egyessel, karóval, fúróval, gyufával – csak hogy mindenki értse, ne legyen félreértés. De a következő tanévtől már jöhet az új belügyminiszteri rendelet, addigra fel kell kötni a gatyát, hiszen a március 15-i beszéd volt az országos teszt.

Az még rendben van – mert akinek nem inge… –, hogy „a korrupt dollárokból megvásárolt politikusok, újságírók, álcivil szervezetek és politikai aktivisták” magukra veszik a poloskázást, de hogy az olyan bírói szervezetek, mint a Magyar Bírói Egyesület és az Országos Bírói Tanács is szövegértési problémákkal küzdjenek, az mégsem járja. Persze azt se értették, hogy miért kell lázadni a „bírósági aktivizmus” ellen, vagy hogy a több éve elmaradt bírói béremelésért cserébe miért kellene elfogadni az igazságügyi reformjainkat. Arról nem is beszélve, hogy az Alaptörvény nem jogszabály, vagyis hiába érinti a bírákat a módosítása, mint legutóbb decemberben, ahhoz nekik semmi közük, nemhogy véleményezési joguk lenne. Tehát coki. Ha meg kimennek a bírók az utcára, magukra vessenek, mi Zsótika nélkül is listázunk. Még jó, hogy Varga Zs. András Kúria-elnök helyre tette őket, mondván, aki kurvának áll, ne csodálkozzon, ha… Csak azt sajnáljuk, hogy Varga kihagyta az „igazságszolgáltatás legitim vezetői elleni fellépések” felsorolásából a legutóbbit, amikor 2011-ben kirúgtuk Baka Andrást a Legfelsőbb Bíróság elnöki posztjáról.

Sebaj, a következő kompetenciateszten Varga közleményét kell majd értelmezni.