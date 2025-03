Dobolástól a dorombolásig: hogyan gyógyítanak minket a hangok?

frekvencia;alternatív gyógyászat;hanghullámok;

2025-03-19 06:00:00 CET

Napjaink gyógyászati eljárásaiban egyre inkább teret nyernek a különböző hangstimulációs technikák. Az ekképpen felszabaduló energiák pozitívan hatnak akár a sejtek működésére, vagy a különböző szorongásos betegségekre is. Depresszió, szorongás esetén a legtöbb ember kedélyjavítóhoz nyúl, és nem is gondolnak más kezelési módszerekre. Pedig igen sok egészségügyi panaszra léteznek alternatív praktikák is.

Kémia és fizika

„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige… Az Ige testté lett…” – írja a Biblia János evangéliumában, tehát lényegében az első dolog, ami a teremtés során létrejött, egy hang, avagy mechanikai hullámként terjedő rezgés volt. És hogy mi miatt is hatnak a hangok a testünkre?

Két elmélet létezik arra vonatkozólag, hogy a közvetlen hangstimuláció hogyan is megy végbe: az egyik szerint a hangok vibrációja az egész testen keresztül stimulálja a fájdalomérzetért felelős receptorokat, amik aztán közvetve stimulálják az agyat is, ezáltal csökkentve a panaszt. Egy másik elméletben viszont az agyunk működése során keltett elektromos impulzusok, az agyhullámok játszanak szerepet, úgy, hogy a hanghullámok terjedése közvetlenül erre hat. A hangterápia során az agyunk frekvencia-követő tulajdonságát használják ki. Ez a ráhangolódás pedig nem más, mint egy adaptáció, alkalmazkodás a környezethez – tudhattuk meg Szalóki László agytrénertől. Mindenki ismeri a szerelemben használatos „kémia” kifejezést, amikor két szerelmes egymásra van hangolódva és tökéletes az összhang. De ki tudja, talán ez a mámorító érzés is leírható pusztán a fizika és az elektromosságtan nyelvén?