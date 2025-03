Murányi Zita versei

még csak azt sem mondhatod tőrbe csaltak a füvek karján álmosan csillant a gyöngyharmat és a fák kopasz ág-bogaikra tűzve a halált kérdezgették ki az az ős Kaján akivel itt minden elem vidoran felesel vagy kétségbeesésében rejti félelmét hisz ködszáján a hajnali nemlét jövőnket előre lefestette szekrényeinknek se látszott a teste ruháink vörös ujjakba temetve mind összementek reggelre legalább most ne bújj bele a tegnapi jelmezbe és lángolt az arcod amire napragyogásból fontak bíborpalástot.

Nem csak a versírás, a létezés maga is nehézségekkel terhes – mindezt a versek befogadóival is érzékeltetni szeretné Szenderák Bence, akinek első kötete Csendrendelet címmel, chapbook formátumban jelent meg. A költővel a nem értés kudarcának pozitívumairól is beszélgettünk.