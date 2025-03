Mózes stand up comedyt tart

Be nem áll a szája Mózesnek, bármelyik stand up előadót kapásból megszégyenítené. Epés megjegyzéseket tesz szinte mindenre, és mindenkire, magát is beleértve. Meglehetősen gunyoros a világlátása. Maró a humora. Mózes hatvan centi magas báb.