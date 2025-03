Költségvetési csalásért, okirat hamisításért és pénzmosásért jogerősen elítélték P. Koltai Gábort

jogerős ítélet;felfüggesztett börtönbüntetés;P. Koltai Gábor;

A Fővárosi Törvényszék ügydöntő határozatot hirdetett az ismert filmproducer ellen. A tájékoztatás nem nevezi meg, de P. Koltai Gáborról van szó, akit bűnösnek mondott ki költségvetést károsító és közbizalom elleni bűncselekmények és pénzmosás bűntette elkövetése miatt. A testület halmazati büntetésül, előzetes bírósági mentesítéssel 2 év, végrehajtásában 5 évi próbaidőre felfüggesztett, börtön fokozatú szabadságvesztésre és 750 000 forint pénzbüntetésre ítélte - derül ki az ügyészség szerkesztőségünk részére is eljuttatott közleményéből.

A filmproducer 2007-től kezdődően különböző cégekkel animációs és élőszereplős filmek előállításával foglalkozott. A nemzetközi piacon jól forgalmazható filmek létrehozása során azonban az ÁFA fizetési kötelezettség jogosulatlan csökkentése és az adókülönbözet visszaigénylése érdekében, számlázási láncolaton keresztül, bűntársaival fiktív tartalmú számlákat állítottak be a filmgyártásban résztvevő cégek könyvelésébe, továbbá a gyártási költségekről valótlan tartalmú számlákat nyújtottak be a mozgóképszakmai hatósághoz, állami támogatás megszerzése érdekében. Utóbb a megszerzett összegek jogellenességének leplezése céljából banki műveleteket végeztek, melynek során készpénzt is felvettek - írta a vádhatóság.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a másodfokú eljárásban előterjesztett indítványával az elsőfokú ítélet ellen bejelentett és felmentésre irányuló védelmi fellebbezések elutasítását kezdeményezte a Fővárosi Ítélőtáblánál. A fellebbviteli bíróság idén február 19-én hozott másodfokú ítéletével az elsőfokú ítélet jogi minősítései pontosítása mellett, az ügydöntő határozatot, a kiszabott büntetések érintetlenül hagyása mellett hagyta helyben - tájékoztattak.