Békejátszma

2025-03-20 06:00:00 CET

Nos, egy kicsit szarkasztikus voltam, amikor ezt mondtam. Valójában úgy értettem, hogy rendezni szándékozom a helyzetet, és azt hiszem, sikerrel fogok járni – reagált Donald Trump, amikor amerikai újságírók azzal a kampányígéretével szembesítették, miszerint megválasztása után egy nap alatt véget vet az orosz–ukrán háborúnak. Nos, a Fehér Ház ura nem kicsit, hanem nagyon volt „szarkasztikus”. Immár 58 napja vette át hivatalát, választási győzelme óta pedig 135 nap telt el, a béke mégis tovább késlekedik, mind a Közel-Keleten, mind Ukrajnában. A gázai tűzszünet két hónapot élt, az érintettek feje fölött született ukrajnai béketervvel pedig hovatovább nem is az a legnagyobb gond, hogy a már csak fél éven belülre ígért ha­tár­időből is kifut, hanem az, hogy pöpec kis diktátumnak ígérkezik.

Trump hülyét csinál magából, és bár ez az ő és az amerikai választók dolga, sajnos nekünk – kelet-közép-európaiaknak – fog fájni. Putyin nagymesterként sakkozik. Szavakban hízeleg hiú amerikai kollégájának, miközben semmit nem fogad el, és majdnem minden, háború előtti követelését felmelegíti.

A keddi telefonos egyeztetés Trump szerint „nagyon jó és eredményes volt”, bár valójában sakkot kapott Putyintól. Az orosz elnök csak „részlegesen” fogadta el 30 napos tűzszüneti javaslatát, de néhány órán belül még ezt is megszegte. Kedd éjszaka ugyanúgy potyogtak az orosz bombák az ukrán energetikai infrastruktúrára, mintha mi sem történt volna, mintha Putyin nem nyilvánosan ígérte volna meg az ilyen támadások felfüggesztését. Talán „kicsit szarkasztikus” volt az orosz elnök is, amikor elsietetten ezt az ígéretet tette amerikai kollégájának. Talán csak „jó poén volt”, mint Orbán poloskázós beszúrása az ünnepi beszédébe a kormányzat ifjú megmondótitánja szerint. Nem is értem, miért „hisztizik” Zelenszkij holmi kőbe vésett garanciákért.