A rendőrség közölte, elvágta egy balkáni drogkartell hazánkig érő szálát

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) győri osztálya, valamint a Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatala elvágta egy balkáni drogkartell Magyarországig érő szálát, és kattant a bilincs a maffia pénzmosóin is – írja a police.hu.

A rendőrség közleménye szerint még 2023-ban indított eljárást az ügyben a KR NNI győri egysége, miután egy nemzetközi bűnszervezet került a látókörébe. A bizonyítékok alapján a kábítószer-kereskedő hálózatot a montenegrói Nikolic Andrija vezette 2019-től 2023-ig. A nyomozók gyanúja szerint a férfi a SkyECC titkosított platformon

A nyomozás azt is kiderítette, hogy a gyanú szerint a Nikolic Andrija vezette bűnszervezet magyarországi irányítója és koordinátora egy szintén montenegrói férfi. G. D., aki 2020 és 2023 között Budapesten és az agglomerációjában terjesztette a drogot. A bizonyítékok szerint összesen közel 4 kg kokaint, 258 kg marihuánát, 3000 ecstasytablettát, 7,5 liter amfetaminolajat és 500 gramm MDMA kristályt adott el.

A dílerektől és a fogyasztóktól beszerzett összegek egy részét Nikolic Andrija számlájára fizette be, míg másik részét egy budapesti mobiltelefon-üzletbe vitette.

A drog árusításában, illetve az átvett összegek bankszámlára fizetésében, valamint boltba juttatásában társai és futárok segítették. A mobiltelefon-üzletben egy szír testvárpár dolgozott, ők voltak azok, akik a futárok által odavitt forintot euróra váltották, illetve a nagy tételű összegeket egy széfben tárolták. A gyanú szerint a pénzmosóként használt helyen az évek alatt közel 360 millió forint is megfordulhatott. Volt olyan futár, aki két év alatt 150 alkalommal vitt oda pénzt, általában több ezer eurót.

Információk szerint Nikolic Andrija 2023 májusában elhagyta Magyarországot, majd ismeretlen helyre távozott. A Budai Központi Kerületi Bíróság európai és nemzetközi elfogatóparancsot bocsátott ki ellene még 2023 decemberében. Azóta is nagy erőkkel keresik a hatóságok, múlt héten felkerült az Europol Most Wanted oldalára is, Európa legkeresettebb bűnözői közé.