Nincs újabb körömfájásos megbetegedés

Magyarország;NÉBIH;száj- és körömfájás;

2025-03-20 18:01:00 CET

A szervezet oldalán elérhető információk szerint összesen 127 állattelepet ellenőriztek, amelyből csak a március 6-án felfedezett és bejelentett kisbajcsi gazdaságban vett minta lett pozitív. (A Nébih jelzése szerint a járvány kapcsán összesen 45, úgynevezett kontaktgazdaságot vizsgáltak meg, s csaknem ötezer mintát vettek.)

Ennek eredményeként az országos főállatorvos több korlátozást is feloldott. Így többek között Győr-Moson-Sopron vármegyében – Kisbajcs köré vont korlátozott terület kivételével – ismét engedélyezett a sertések, szarvasmarhák, juhok és kecskék belföldi mozgatása, ezen kívül az állatokat ismét lehet azonnali vágásra szállítani. Egyebek mellett arról is döntöttek, hogy a fogékony állatfajok más tagállamba történő kiszállítása, Győr-Moson-Sopron vármegye kivételével, az ország többi területéről március 18-tól, vagyis keddtől immár engedélyezett. Lényeges azonban, hogy Győr-Moson-Sopron vármegyéből továbbra is tilos harmadik országba és az Európai Uniós tagállamokba fogékony állatokat szállítani. Ettől még a kereskedelmi, exporttevékenység kapcsán sem lehet maradéktalanul megnyugodni. A Nébih által közölt információk szerint ugyanis 19 ország még továbbra is érvényben tart valamilyen importkorlátozást a magyar élőállat- vagy hússzállítámányokra, illetve adott esetben a feldolgozott termékekre és a tejre is.

Mint beszámoltunk róla a rendkívül fertőző betegség 50 év után jelent meg újra Magyarországon és észak-nyugat-magyarországi, kisbajcsi állattartó gazdaságban. A telep összes, mintegy 1400 egyedét kellett leölni, hogy megakadályozzák a fertőzés terjedését.