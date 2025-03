Első nőként Kirsty Coventry, a legsikeresebb afrikai olimpikon lett a Nemzetközi Olimpiai Bizottság új elnöke

elnök;Nemzetközi Olimpiai Bizottság;Kirsty Coventry;

2025-03-20 17:15:00 CET

Kirsty Coventryt választották a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) 10. elnökének - közölte csütörtöki tájékoztatásában a szervezet.

A 41 éves zimbabwei sportvezetőt hét jelölt közül, titkos szavazással választották meg a Görögországban, Costa Navarinóban megrendezett 144. NOB-ülésen március 20-án, nyolcéves mandátumra. A megválasztott elnök Thomas Bachot váltja, aki 2013-ban nyerte el először az elnöki tisztséget, majd 2021-ben újraválasztották. Coventry lesz az első nő és az első afrikai, aki betölti a NOB elnöki posztját.

A hivatalos tisztségátvételre június 23-án, az olimpiai napon kerül sor. Thomas Bach addig hivatalban marad, majd az elnöki hatalomátadás után lemond NOB-tagságáról, és tiszteletbeli elnöki címet kap. A megválasztott elnök elsőként a 2026-os milánói-cortinai téli olimpiát fogja irányítani, amelynek megnyitóját kevesebb mint 11 hónap múlva tartják.

Jelenleg a NOB tagja, valamint Zimbabwe sport- és kulturális minisztere, ezt a pozíciót 2018 óta tölti be. Emellett 2017 és 2024 között a Nemzetközi Szörfszövetség alelnöke is volt. Az egykori úszó 2013-ban csatlakozott a NOB-hoz, amikor az Atléták Bizottságának tagjává választották. Ezt a szerepet 2021-ig látta el, amikor egyéni NOB-tag lett. 2018-ban a NOB Atléták Bizottságának elnökévé választották, amelynek köszönhetően a szervezet végrehajtó bizottságába is bekerült. 2012 és 2021 között a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) sportolói képviselőjeként tevékenykedett, továbbá 2014 és 2021 között a WADA Sportolói Bizottságának tagja volt.

Hararéban született, és öt olimpiai játékok vett részt. Első olimpiai szereplése a 2000-es sydney-i olimpián, utolsó pedig a 2016-os riói játékokon volt. Pályafutása során összesen hét olimpiai érmet szerzett: két aranyat, négy ezüstöt és egy bronzot. 2004-ben Athénban és 2008-ban Pekingben aranyérmet nyert 200 méteres hátúszásban.

Ő a legsikeresebb afrikai olimpikon, a kontinens egyetlen más sportoló sem szerzett nála több olimpiai érmet.

Eredményei között szerepel:

három hosszúpályás világbajnoki arany,

négy rövidpályás világbajnoki cím,

egy aranyérem a Nemzetközösségi Játékokon,

14 aranyérem az Afrikai Játékokon.

A Deutsche Welle kommentárjaja szerint a zimbabwei sportvezető növekvő befolyása reményt keltett Afrikában, hogy a nyári olimpiai játékokat először az afrikai kontinensen rendezhetik meg. Bár Dél-Afrika és Egyiptom is kifejezte érdeklődését, Kirsty Coventry igyekezett visszafogni az ezzel kapcsolatos várakozásokat. Hozzátette, az Afrikai Játékokat kellene felhasználni arra, hogy a szükséges infrastrukturális fejlesztéseket elindítsák, amelyek később egy olimpiai pályázat alapját képezhetnék.

Coventry személyesen is tisztában van azzal, milyen nehéz politikai folyamatokról van szó, hiszen 2018 óta Zimbabwe sportminisztere. Mint mondja, azóta „határozottan vastagabb bőrrel” rendelkezik, mint sportolói pályafutása idején. Amikor arról kérdezték, hogy szerinte a transznemű nők versenyezhetnek-e női kategóriákban, kitérő választ adott. – 100 százalékig biztos, hogy szükség van megoldásra – mondta, hozzáfűzve, úgy gondolja, hogy a NOB-nak egy kicsit nagyobb vezető szerepet kell vállalnia ebben a kérdésben.