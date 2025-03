Elindították a rendőrségi nyomozást a Matolcsy-féle MNB-alapítványok ügyében

Matolcsy György;Magyar Nemzeti Bank;ügyészség;rendőrségi nyomozás;

2025-03-21 13:25:00 CET

„Tájékoztatjuk, hogy - az Állami Számvevőszék Magyar Nemzeti Bank gazdálkodását érintő vizsgálatának megállapításai alapján tett feljelentése alapján - a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda folytat nyomozást, amely felderítési szakban van folyamatban” - válaszolta a Fővárosi Főügyészség a a Népszava megkeresésére.

Mint ismert, az Állami Számvevőszék a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány és a Neumann János Egyetemért Alapítvány ellenőrzése után vagyon elleni és gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen tett feljelentést. Az ÁSZ azt tárta fel, a PADMA 500 milliárd forintos vagyonából legalább 150-200 milliárd forintot elvesztett hibás vagy szándékoltan hibás befektetési döntései miatt. Jelentése szerint az alapítvány vagyonkezelő cége, az OPTIMA Zrt. a működése során olyan bonyolult céghalóba és magántőkealapok rendszere mögé rejtette a vagyont, vagyis tüntette el a közvagyont. Miközben a veszteséges tőzsdei ügyleteken száz milliárdok úsztak el, az ügyben érintett cégeken keresztül a volt jegybankelnök családtagjai és üzleti köre üzleteket kötött, amelynek nyomán ebben a személyi körben több milliárd forintos magánvagyonok jöhettek létre.

Mindez nehéz lett volna politikai szemhunyás nélkül véghezvinni, az egészről a Fidesz és az Orbán-kormány is tudhatott. Amint a Népszavának Róna Péter közgazdász, korábbi államfőjelölt elmondta, mindenki tudott róla, hogy problémás a jegybanki alapítványok 2014-es feltőkésítése, a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága ugyanis már akkor jelezte az állami tulajdonosnak, az akkori Nemzetgazdasági Minisztériumnak, hogy a jegybanki alapítványoknak biztosított tőkejuttatás ellenkezik a törvényi előírásokkal, de legalábbis aggályos. Mint mondta, a határozatot a testület egyhangúlag fogadta el, tehát az is, akit az akkor Varga Mihály vezette tárca vagy épp a Fidesz jelölt a testületbe, sőt, elküldték azt Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének is. Ennek ellenére a jegybanki alapítványok éveken keresztül zavartalanul működhettek.

A Telex az üggyel kapcsolatban egy további figyelemre méltó tényről írt, nevezetesen, hogy a Matolcsy György jegybankelnöksége alatt létrehozott Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány az ÁSZ által március 19-én publikált jelentésben a többi közt azt írta: „A jelentéstervezetben foglalt megállapítások az MNB-t érintő érintettsége miatt a jelentés nyilvánosságra hozatala akár súlyosan befolyásolhatja Magyarország nemzetközi megítélését és kormányközi kapcsolatait is, valamint Magyarország nemzetbiztonsági érdekét sértheti, kiemelt figyelemmel az ország törvényes rendjének védelmébe vetett bizalom megtörése esetén.”

A lap szerint az alapítvány oldalakon keresztül sorolta az indokait arról, miért ne tárja a nyilvánosság elé az ÁSZ, hogy mit talált a vizsgálat alkalmával. Egyebek közt a forint stabilitását féltették és azzal indokoltak, hogy „előre beláthatatlan nemzetgazdasági következményekkel” járhat a jelentés nyilvános ismertetése.