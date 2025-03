Önálló oktatási minisztériumra lenne szükség Magyarországon az ENSZ szakértője szerint

A legsokkolóbb tapasztalat volt azzal szembesülni, milyen körülmények között élnek Magyarországon a szegénységben élő roma családok - válaszolta a Népszava kérdésére az ENSZ oktatáshoz való joggal foglalkozó különleges jelentéstevője, aki tíz napot töltött hazánkban, hogy felmérje az oktatáshoz való jog magyarországi érvényesülésének erősségeit és kihívásait. Farida Shaheed Budapesten, több vidéki városban és számos Észak-magyarországi kistelepülésen látogatott meg iskolákat, találkozott tanárokkal, diákokkal, szülőkkel, civil és érdekvédelmi szervezetek képviselőivel, valamint kormányzati szereplőkkel is.

Az ENSZ oktatási szakértője pénteki sajtótájékoztatóján hangsúlyozta:

több kiváló állami és nem állami - köztük egyházi - intézményben is megfordult, ugyanakkor drámai egyenlőtlenségekkel is találkozott, a szegénység és a társadalmi kirekesztettség sok helyen továbbra is útját állja az oktatáshoz való hozzáférésnek, miközben az oktatás a legerősebb eszköz arra, hogy kiutat jelentsen a szegénységből és a hátrányos helyzetből.