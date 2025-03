Tisza Párt: Szijjártó Péter hazudik, mint mindig

Európai Unió;Ukrajna;Szijjártó Péter;hazugság;TISZA Párt;

2025-03-21 15:06:00 CET

„Szijjártó Péter hazudik, mint mindig. A TISZA soha semmilyen utasítást nem kapott a Néppárt elnökétől. A TISZA képviselői mindig a magyar emberek érdeke szerint szavaztak és szavaznak az Európai Parlamentben és ha szükséges, eltérnek a néppárti állásponttól” – válaszolta az ellenzéki párt a Telexnek, amely Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vádjaira kért reakciót.

A tárcavezető előzőleg azzal vádolta meg a Tisza Pártot, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke azt az utasítást adta Magyar Péternek és az ellenzéki pártnak, hogy produkáljanak olyan eredményt a véleménynyilvánító szavazásukon, amely szerint a magyarok többsége támogatja Ukrajna felvételét az Európai Unióba. „Ezért szerveznek aláírásgyűjtést, s a parancs az parancs, tehát már az eredmény is borítékolva van, ha kell, akár hamisítás útján is be kell bizonyítaniuk, elő kell állítaniuk egy olyan eredményt, hogy a magyar emberek támogatják Ukrajna uniós csatlakozását” – állította Szijjártó Péter.

A Tisza Párt Sajtóosztálya a lap megkeresésére azt közölte, azért kérdezi meg az embereket Ukrajna uniós csatlakozásáról, mert egyrészt spórolni szeretne 6-7 milliárd forint közpénzt, másrészt „eltérően a Fidesztől, mi valóban kíváncsiak vagyunk a magyar emberek véleményére. Nem a TISZA, hanem az Orbán-kormány tette lehetővé Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdését a magyar emberektől kapott felhatalmazás nélkül.”

Azt is írták, hogy a kormány weblapján mostanáig olvashatók Szijjártó Péter nyilatkozatai arról, ahogy a tárcavezető követeli az ukrán csatlakozási tárgyalások mielőbbi megkezdését. „Orbán Viktor volt az, aki 2023 decemberében nem vétózta meg Brüsszelben a csatlakozási tárgyalások megindítását. Most Orbánék jó szocialista hagyományokat követve 40 millió ukránnal riogatnak, miközben ők az ukrán csatlakozási tárgyalások megkezdésének élharcosai” – fogalmaztak.