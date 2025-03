Lemondásra szólították fel a Matolcsy-alapítvány kecskeméti ügyeiben érintett fideszeseket, Tiborcz István embere gyorsan ki is szállt egy felügyelőbizottságból

Matolcsy György;Kecskemét;Magyar Nemzeti Bank;Állami Számvevőszék;Tiborcz István;Szemereyné Pataki Klaudia;

2025-03-21 14:48:00 CET

Azonnali magyarázatra és lemondásra szólította fel a kecskeméti ellenzék a város fideszes vezetőit, miután a helyi egyetemnél mintegy 130 milliárd forint sorsa vált bizonytalanná az irányításuk alatt - írja a hvg360.

Az Állami Számvevőszék ugyanis a minap nemcsak a Magyar Nemzeti Bank által alapított Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány esetében tett feljelentést ismeretlen tettes ellen és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények gyanúja miatt, hanem a kecskeméti Neumann János Egyetemért Alapítvány ellenőrzésekor feltárt tények alapján is. A várost immár több mint 10 éve irányító fideszes polgármester, Szemereyné Pataki Klaudia az alapítvány felügyelőbizottságának tagja, Gaál József alpolgármester és Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke pedig az alapítvány kuratóriumának tagja.

A megállapítások szerint a jegybanki alapítvány pénzeit és befektetéseit kezelő Optima Befektetési Zrt. 127 milliárd forintot vont be az egyetem vagyonkezelő alapítványától egy kötvénykonstrukcióval abból a pénzből, amelyet az állam adott az egyetem vagyonkezeléséhez. A lap azt írja, az Optima a pénzeket tőzsdei vállalatokba fektette, a tőkét külföldre vitte, ráadásul szinte egyetlen ágazatba, az ingatlanpiacba fektette be. Miközben az egyetemnek már rövid távon több tízmilliárd forintot kellett volna kapnia a befektetett pénzéért, ez nem volt egyszerű dolog, ugyanis a fedezet ingatlanrészvény volt, amely egyáltalán nem likvid, azaz maximum súlyos veszteségek árán lehet mozgatni.

Az ÁSZ-jelentés szerint az alapítvány nem alakított ki olyan szabályokat, kontrollokat, amelyek alkalmasak a kockázatok kezelésére, ráadásul a megállapodásban rögzített hozam is minimális volt. Amikor pedig az egyetem egy évvel ezelőtt kezdeményezte a kötvények visszaváltását, az Optima már nem is tudta azt teljesíteni, ennek ellenére még ekkor sem csinált semmit az alapítvány vezetése.

Hogy az egyetem sorsa miért fonódott ennyire össze a Matolcsy-féle jegybankkal, arra is akad magyarázat: a kecskeméti polgármester férje, Szemerey Szabolcs történetesen Matolcsy György unokatestvére. Ő stratégiai igazgató is volt az egyetemnél, jelenleg is oktató, amúgy meg az egyetemi építkezést irányító projektcéget is vezette. Az egyetemi alapítvány kuratóriumi elnöke, Csizmadia Norbert is Matolcsy György környezetéből érkezett, 2010 és 2013 között a Matolcsy által vezetett Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt, majd 2013-tól 2016-ig a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója volt.

A Szövetség a Hírös Városért Egyesület és képviselőcsoportja nyílt levelet adott ki az ügyben. Ebben azt írták, hogy az Állami Számvevőszék megállapításai és az azok nyomán tett büntetőfeljelentés súlyosan aláássák a közbizalmat, ezért elfogadhatatlannak tartják, hogy Kecskemét vezető tisztségviselői ilyen körülmények között továbbra is közpénzek felett diszponáljanak. Felszólították Szemereyné Pataki Klaudia fideszes polgármestert és Gaál József alpolgármestert, hogy azonnali hatállyal mondjanak le a Neumann János Egyetemért Alapítvány felügyelőbizottsági és kuratóriumi tagságáról és adjanak számot az ÁSZ-jelentésben feltárt visszásságokról és saját felelősségükről.

Úgy tűnik, a dominók közben el is kezdtek dőlni a Matolcsy-ügyben, ugyanis a Válasz Online azt írta, hogy már ÁSZ-jelentés publikálásának napján, március 19-én közleményt adott ki a varsói tőzsdén jegyzett, a jegybanki elnökváltás ellenére a Matolcsy-kör ellenőrzése alatt maradt GTC Group azzal, hogy egy nappal korábban azonnali hatállyal lemondott felügyelőbizottsági tagságáról Szécsényi Bálint, aki amúgy Tiborcz István, a miniszterelnök vejének bizalmasaként ismert.

A GTC Group egy ingatlanvállalat, amely a magyar jegybank alapítványi portfoliójába tartozik, ám Matolcsy Ádám magántőkealapos köre továbbra is ott rajcsúrozik, ugyanis egyik csúcsvezetője például Gosztonyi Balázs, Matolcsy Ádám volt titkárnőjének a férje, a társaság felügyelőbizottságában pedig Sándor Tamás is helyet foglal, aki a volt jegybankelnök fiának céges ügyvédjeként szokott tevékenykedni a lap szerint.

Mindennek fényében a lap megkereste az alapítványból villámgyorsan köddé váló Szécsényi Bálintot azzal, hogy miért éppen most mondott le, van-e ennek köze az ÁSZ-jelentéshez és tudott-e arról, hogy a GTC egy feltételezett visszaéléssorozat részese. Ez utóbbi kérdésre valamiért nem reagált, de választ azért adott, amelyben a többi közt azt írta: „A GTC nyilvános, a varsói tőzsdén jegyzett vállalat, részvényesei 2020-ban választottak meg a felügyelőbizottság tagjának. A megválasztásom óta eltelt öt évben a hivatalos feladataim száma jelentősen megnövekedett, a lemondásom nincs összefüggésben a Állami Számvevőszék azóta megjelent jelentéseivel.”