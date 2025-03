Több mint nyolcvanezer forintos büntetést kapott a momentumos Stummer János, amiért útját állta Orbán Viktornak az MTVA-székháznál

Orbán Viktor;büntetés;Momentum;Stummer János;

2025-03-21 18:57:00 CET

„Orbánék elkezdték szórni nekünk a csekkeket. Megjött nekem is a büntetés, 84 500 forint” – írta a Facebook-oldalán Stummer János, a Momentum képviselője, a posztot elsőként a Telex vette észre.

Az ellenzéki politikus közölte, azért kapta a büntetést, mert múlt pénteken társaival útját állta a miniszterelnöknek az MTVA Kunigunda utcai székházánál, amikor a szokásos rádióinterjújára ment a Kossuth rádió stúdiójába. Hozzátette, nem hajlandó kifizetni a büntetést, inkább leüli vagy ledolgozza. Pintér Sándor belügyminiszternek üzenve azt írta, jövő hét péntekre is tervezi az akciót, akkor sem fogja bejelenteni, hogy megy a Kunigundára.

A Telex felidézi, a Momentum még szerdán közölte, hogy az ellenzéki párt három képviselőjét, Bedő Dávidot, Lőcsei Lajost és Stummer Jánost, valamint két aktivistáját a héten beidézték a rendőrségre, mert március 14-én a közmédia budapesti székháza előtt tiltakoztak Orbán Viktor politikája ellen.

Mint megírtuk, Kövér László házelnök pénteken kitiltotta a Momentumot az Országház épületéből a gyülekezési törvény módosítását kísérő parlamenti akció miatt. Büntetést is kaptak a párt képviselői, Bedő Dávidnak 24 025 140, Lőcsei Lajosnak 14 415 084 , Sebők Évának 11 211 732, Tóth Endrének 11 211 732, Gelencsér Ferencnek 9 610 056 forintot kell fizetnie. „Vagyis összesen 70 473 744 forintra büntették képviselőinket azért, mert kiálltak az igazságért” – írta az ellenzéki párt. Rajtuk kívül Hadházy Ákos is kapott egy 12 millió forintos büntetést és ugyanúgy, ahogyan a momentumosokat, őt is 12 parlamenti ülésről tiltották ki.