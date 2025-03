Matolcsy György másodunokatestvére az igazgatói székből nézte végig, ahogyan eltűnik 130 milliárd forint a Neumann János Egyetemért Alapítványból

Matolcsy György;alapítvány;

2025-03-21 19:11:00 CET

Míg a kecskeméti fideszes városvezetés és a helyi kormánypárti sajtó mélységesen hallgat a Neumann János Egyetemet (NJE) fenntartó alapítvány közel 130 milliárd forintos vagyonvesztéséről, addig az ellenzéknél folyamatosan csörög a telefon - tudtuk meg Kopping Ritától, a Szövetség a Hírös Városért Egyesület elnökétől, önkormányzati képviselőtől. „A pénz Kecskemét két évi költségvetése” – érzékelteti a nagyságrendet. Az emberek alig tudják felfogni, hogy ekkora összeg úszott el az egyetemi alapítványon keresztül, még ha az nem is közvetlenül a város pénze volt.

Mint azt megírtuk, az Állami Számvevőszék a kecskeméti Neumann János Egyetemért Alapítvány (NJEA) gazdálkodását is vizsgálta, amiért az 127,5 milliárd forintot a jegybankhoz köthető Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány tulajdonában álló Optima Befektetési Zrt. által kibocsátott vállalati kötvényekbe fektetett be, amelyeket úgy tüntettek fel, mint könnyen visszaváltható, „pénzzé tehető” befektetések. Nem voltak azok, mint most kiderült. Az önkormányzati képviselő szerint az egyetem működését irányító alapítvány eltitkolta az ügyletet, senki, még pletykaszinten sem tudott arról, hogy a kuratórium a Pénzügyminisztériumtól, a kampusz építésre kapott pénzből, Optima vállalati kötvényeket vásárolt. Méghozzá – az ÁSZ jelentése szerint– rendkívül rossz feltételekkel, azaz alig folyt belőle vissza az egyetemi alapítványhoz.

Kopping Rita szerint „kívülről” ebből semmi sem látszott.

„Annyi tűnt fel, hogy az egyetemi kampusz első üteme évek óta elkészült, ám a tervbe vett és az állam által megfinanszírozott második ütem építése elindult ugyan, de a területen jelenleg is csak amolyan tessék-lássék munka folyik”. Az egyetem semmit nem közölt az alapítvány befektetéséről városvezetéssel, az egyetemet működtető alapítvány 2021. évi beszámolóját pedig nem lehet megtalálni a NJEA honlapján. Az volt az év, amikor a kuratórium döntött a fenntartói vagyon „befektetéséről”. Attól függetlenül, hogy az önkormányzat kapott vagy sem tájékoztatást, a városvezetésnek tudnia kellett az ügyletről. A felügyelőbizottságban ott ül Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, a kuratóriumban Gaál József alpolgármester, az alapítvány stratégiai igazgatója pedig a polgármester férje, Szemerey Szabolcs, akiről helyben kész tényként kezelik, hogy az ex-MNB elnök Matolcsy György másodunokatestvére.

Az MNB alapítvány körüli cégbe való gigászi befektetésről tehát úgy született döntés, hogy az alapítvány kuratóriumának a tagsága valósággal hemzsegett az összeférhetetlenségtől.

A vagyonkezelő kuratóriuma szemet hunyt efölött, mint ahogyan az sem zavart meg senkit, hogy az NJEA elnöke az a Csizmadia Norbert, aki egyben az Optimát tulajdonló jegybanki alapítvány kuratóriumi elnöke is egyben. Ráadásul a NJEA kuratóriumában szintén tag az a Bánkuty Tamás József, aki 2014 óta a jegybank Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány igazgatója és egyben az Optima Zrt. felügyelőbizottságának tagja is és nem elhanyagolható az sem, hogy Matolcsy György régi kádere. Önéletrajza szerint közreműködött Matolcsy „Egyensúly és növekedés” című kötetének elkészítésében. Az már csak hab a tortán, amit egy helyi forrásunk mondott, miszerint „a Matolcsy család Kecskemétről származik”. Vagyis nincsenek véletlenek, teljesen világos hogy az MNB alapítványából kinőtt vagyonkezelő, az Optima hogyan kaphatott pénzt az egyetemet fenntartó alapítványtól. "Ez itt a Matolcsy-klán bulija" - mondta.

Az érintettek közül a polgármester asszonyt és helyettesét is megkerestük, hogy az Optima kötvények megvásárlásakor nem zavarta-e őket a súlyos összeférhetetlenség, ám egyelőre nem válaszoltak. Az egyetem vezetése érdeklődésünkre annyit közölt, hogy „ismeri és tudomásul veszi fenntartója, a Neumann János Egyetemért Alapítvány álláspontját, melyben az alapítvány elutasítja az Állami Számvevőszék jelentésében megfogalmazott megállapításokat. Az egyetem nem kíván semmilyen hatósági vizsgálatot indítani és a fenntartó alapítvánnyal ahogy eddig is együttműködésben dolgozik. Az egyetem működése továbbra is stabil és zavartalan, a fenntartói és az ágazatirányítói támogatásnak köszönhetően a 2025-ös év működési és fejlesztési forrásai teljes mértékben biztosítottak” – szögezték le a közleményükben.