A stadion áll győzelemre – Kétszer annyi pénzt hoz egy stadionkoncert, mint egy bő óra a nagy fesztiválok színpadán

stadion;koncertek;fesztiválok;

2025-03-23 14:42:00 CET

2024-ben rekordot döntött Taylor Swift, több mint tízmillió ember vett részt a másfél évig tartó, összesen 149 koncerten úgy, hogy egy átlag jegy 204 dollár (átszámítva 75 000 Ft) volt. Ez a hír abból a szempontból kevésbé érdekes, hogy az énekesnő pályafutásának sokadik rekordját dönti, abból viszont annál inkább, mert remekül leírja a koncertfogyasztók jelenleg is jellemző magatartását. A pandémia után négy évvel is érezteti hatását, hogy a karantén alatt azért javarészt korlátozott szórakozási lehetőségek adódtak a négy fal között: nem csillapodik a kedv az élőzene iránt, hiába a dráguló jegyár (nálunk 2019-ben egy külföldi előadó esetén a beugró 12 000 Ft-tól, most pedig sokszor 15 000 Ft-tól kezdődik). Swift teljesítménye viszont azért is figyelemre méltó, mert ezt a többmilliós részvételt úgy sikerült összehozni, hogy nem volt egyetlen fesztivál helyszíne sem a turnénak - de nemcsak nála figyelhető meg ez a menedzsmenti döntés. A tavalyi év egyik legizgalmasabb zenei híre volt, hogy az angol Oasis tizenöt év után újra turnéra indul - csakhogy itt sincs a megállók között fesztivál állomás. (Pedig esetükben még adna is egyfajta ízt a visszatérésnek, tekintve, hogy a zenekar egyik legendás fellépése pont egy fesztiválon volt 1996-ban az angliai Knebworthban.) De említhető a tavaly nálunk is háromszor teltházzal fellépő Coldplay, amelynek 2022 óta tartó turnéjának idén nem lesz fesztivál helyszíne. A friss Grammy-díjas Kendrick Lamart sem láthatjuk ilyen formában, pedig két éve még tíz ilyen alkalom is belefért a naptárába.

Bár persze az akkori felállást még meg sem közelítik a mostani számok - tekintve, hogy soha nem volt még annyi zenei fesztivál, mint manapság - de ez a stadionok iránti kedv már-már az 1960-as évekre, az aréna rock megjelenésére emlékeztethet, amikor nem nagyon tehették meg az előadók, hogy ne töltsenek meg egy stadiont, ha igazán labdába szerettek volna rúgni a nagyok ligájában is. Azzal az apró különbséggel, hogy akkoriban egy Led Zeppelinnek bőven elég volt a decens kis izzókból kirakott nevük előtt játszani, hogy a csillárról is lógjanak a rajongók, manapság ezzel szemben átlagosan több száz ember dolgozik egy kétórás show-n. Sőt, ez a szám inkább tűnik kevésnek, mint túlzásnak, főleg, ha arra gondolunk, hogy például Taylor Swift turnéján a tíz felvonásos koncerthez olykor két-három hetet vett igénybe a színpad felépítése, amelyet az állomások között kilencven kamion költöztetett. Beyoncé 2023-as The Renaissance Tour-ján pedig kétszer akkorára nőtt a színpad, mint amekkora a tíz évvel korábbi koncertsorozata alatt volt. Egy nagyobb szabású koncerten a fény és speciális effektek játéka ugyanolyan sokat üt már a latba, mint egy spéci riff a gitárostól vagy egy jól eltalált magas C a frontembertől - és akkor még nem beszéltünk az extrákról, amikkel egymásra licitálnak az előadók. Erről híres a Coldplay a színes bolygóival vagy a Rammstein kreatív felhasználása mindennel kapcsolatban, ami pirotechnika (elég csak a zenekar 2023-as budapesti koncertjére gondolni, ahol a monumentális színpadnak adott meghitt hangulatot a "lángoló" Puskás Aréna). A Billboard szerint még akkor is jobban megéri, ha többállomásos a turné, amit nehéz elképzelni egy olyan környezetben, ahol a több mint száz fős stábból ugyanannyira pénzben mérik az előadó idejét, mint a turnébuszt utaztató váltás sofőr munkaóráját. (De azért meg tud győzni például a visszatérő Linkin Park From Zero turnéjának jelenlegi állása, ahol minden stadion teltházas Németországban.)

Egyelőre nehéz elképzelni, hogy az efféle látvány iránti igény alábbhagyna, tekintve, hogy a Las Vegas-i Sphere rendezvénycsarnok is az egyedülálló, félgömb alakú vetítőjéről híres - bár persze itt a zenei életet valószínűleg nem a U2 vagy a kilencvenes évek első számú fiúbandájának, a Backstreet Boysnak a koncertje fogja feléleszteni. A Billboard szerint mindenesetre egy ilyen környezetben, ahol ez a látvány az igény, ott nagyon nehéz lesz lépést tartania a fesztiváloknak, pláne, hogy az elemzés szerint nőtt azoknak a zenei piacoknak a száma, ahol a rajongók hajlandóak kifizetni a borsos jegyárat a stadion koncertért.

Persze árnyalja a képet, hogy nem mindenki Taylor Swift vagy Beyoncé, azért elég vegyes a helyzet: Billie Eilish szeptember óta tartó Hit Me Hard and Soft turnéjának egyik állomása sem fesztivál, a slágerlisták élét 2024-ben hetekig uraló Sabrina Carpenter alig lép fel fesztiválon, ellenben a New York-i Madison Square Gardenben egymás után ötször is. Az idei Sziget fesztivál headlinereit nézve Shawn Mendes kilenc idei koncertje között viszont hat fesztivál szerepel, Charli XCX 2025-ös fellépéseinek pedig körülbelül fele fesztivál. Bár ilyen szempontból Chappell Roan ráver kolléganőjére, ő az abszolút kivétel, ami az európai turnét illeti: őt kizárólag fesztiválokon láthatjuk.