2025-03-22 14:13:00 CET

Hunnia és Pannónia évszázados szembenállása ma leginkább az európai integráció veszteseit és nyerteseit jelenti – mondta Lengyel László a Népszava Estek márciusi rendezvényén.

A jogász, politológus sok egyéb mellett arról is beszélt, hogy mára a rendszerváltás óta felnőtt generációk is megtanulták, hogy vagy alkalmazkodnak a rendszerhez, vagy semmi esélyük előrejutni, de előkerült Matolcsy György nagybátyja, a like-vadász politikusok és az új messiás is.