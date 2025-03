Lengyel László: ez az utolsó esélyük

Az autoriter rendszerek működési szisztémája: nem tűrhetnek maguktól független intézményeket - mondja Lengyel László arról, mi az oka a külső szemmel öncélú agressziónak, amit a kormány a CEU ügyében is gyakorol. A közgazdász-politológus szerint ugyanakkor Orbán Viktor számára a civilek azért jelenhetnek meg valódi ellenségként - nem is ellenfélként -, mert a kormányfőnek saját életéből van tapasztalata arról, milyen nagy tömegmozgató erőt képesek bizonyos történelmi helyzetekben megmozgatni ezek a szervezetek, személyiségek. Lengyel szerint az ellenzéknek fel kell használnia a civil szakértelmet, s ezt programba foglalni, nem pedig egymással harcolni. Csakhogy állítja: ma is azon dolgozik az ellenzék egy bizonyos része, hogy sikeresen végezzen azzal, aki véletlenül győzhetne.