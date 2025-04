Vlagyimir Putyin megfestette Donald Trumpot, aki nagyon meghatódott ettől

festmény;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;

2025-03-23 19:15:00 CET

Donald Trump különmegbízottja, Steven Witkoff Vlagyimir Putyinnal tárgyalt Moszkvában.

Steven Witkoff – derül ki a CNN híréből – el volt ájulva az orosz elnöktől, akit okosnak és egyenesnek nevezett. Elárulta, hogy mielőtt találkoztak volna, valaki figyelmeztette a Trump-adminisztrációból, hogy „vigyázzon, mert egy volt KGB-s srác”, de neki még erről is jó véleménye van: – A régi időkben csak a nemzet legokosabb emberei kerültek be a KGB-be… ő egy szuperokos srác.

Steve Witkoff kijelentette, nem tartja Vlagyimir Putyint rosszfiúnak, állítása szerint „személyessé” vált a találkozójuk, ugyanis az orosz elnök rendelt egy portrét Donald Trumpról az egyik legjobb orosz művésztől, amelyet a különmegbízott haza is vitt az amerikai elnöknek. Donald Trumpot „egyértelműen megérintette” a róla készült portré - újságolta el Steve Witkoff, aki arról is beszélt, hogy miután Donald Trump ellen tavaly ősszel merényletet követtek el, Vlagyimir Putyin mint barátjáért imádkozott érte egy helyi templomban.

Ezt követően arról is beszélt, hogy az orosz háború lezárása egy széles körű együttműködéshez is vezethet az Egyesült Államok és Oroszország között, például az energiapolitikában, a mesterséges intelligencia fejlesztésében és a cseppfolyósított földgáz szállításában is. „Ki ne szeretne egy olyan világot, ahol Oroszország és az Egyesült Államok jó dolgokat csinál együtt?” – tette fel Steve Witkoff a költői kérdést. Az orosz-ukrán tárgyalások igazán nehéz részének egyébként azt tartja, hogy Ukrajnának területekről – Vlagyimir Putyin követelései szerint négy megyéről – kellene lemondania a békéhez.