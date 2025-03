Szijjártó Péter olyan szépen felmondta az orosz propagandát, mintha újabb kitüntetésre vágyna Vlagyimir Putyintól

Oroszország;kitüntetés;Szijjártó Péter;interjú;propaganda;

2025-03-23 08:46:00 CET

Interjút adott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kreml szócsöveként működő televíziónak, az korábban Russia Today néven működő RT-nek. A 35 perces beszélgetésben a külgazdasági és külügyminiszter egyetlen hanggal sem bírálta azt a Vlagyimir Putyint, akinek a parancsára az orosz hadsereg egységei 2022. február 24-én lerohanták Ukrajnát, ellenben kárhoztatta az európai vezetőket, akik az orosz-ukrán háború három éve alatt végig rossz stratégiát követtek és követnek most is, mert félnek a felelősségre vonástól. Bírálta Ukrajnát is, mondván már a negyedik ukrán külügyminiszterrel folytat tárgyalásokat, de csak ígéreteket kapott,valódi előrelépés nincs a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak a terén.

Azt a külgazdasági és külügyminiszter nem árulta el, hogy ha ennyire szívesen viseli a kárpátaljai magyar kisebbség jogait, akkor az Orbán-kormány miért vétózza meg az EU-csatlakozási tárgyalások megkezdését Ukrajnával.

Az interjúban Szijjártó Péter a fentieken túl is inkább csak ismételte meg, amit ő és Orbán Viktor is mond Ukrajnáról. Fénypontja talán az, amikor a külgazdasági és külügyminiszter nevetségesnek és nagyon károsnak nevezte az Oroszország ellen bevezetett szankciókat, és kettős mércével vádolta meg az Európai Uniót orosz személyek és szervezetek, így az RT Magyarország által is megszavazott szankcionálásáról. Ekkor a többi között azzal büszkélkedett, hogy Magyarország fellépése miatt nem sikerült szankcionálni az orosz földgáz-kereskedelmet.

Az RT főszerkesztője egyébként az a szintén büntetőintézkedések hatálya alatt álló Margarita Szimonjan, aki nyíltan támogatja az Ukrajna ellen indított háborúját. Ő 2022-ben leírta, hogy az orosz megszállás olyan, mint a moszkvai győzelemnapi felvonulás, csak most éppen Kijevben tartják, és mondta, hogy senki nem foglalja el Ukrajnát, ami zajlik, az Ukrajna felszabadítása

Szijjártó Péternek 2021-ben Vlagyimir Putyin orosz elnök adományozta a Barátságért orosz érdemrendet a kapcsolatok fejlesztése terén végzett munkájáért. Ezt a külgazdasági és külügyminiszter 2021. december 30-án vette át orosz kollégájától, Szergej Lavrovtól. Bevallása szerint nem is gondolkodott el azon, hogy visszaadja a kitüntetést, miután Vlagyimir Putyin parancsára az orosz hadsereg egységei 2022. február 24-én lerohanták Ukrajnát. – Békeidőben történt, annak semmi relevanciája nincsen most, a háború alatt – intézte el 2022 júniusában az erről szóló kérdést. Később derült ki, hogy a KKM biztosan tudhatott arról, hogy 2021 februárjában Oroszország katonai és polgári titkosszolgálatai széles körű kibertámadást hajtottak végre KKM belső hálózatai ellen, nemzetbiztonsági szempontból felbecsülhetetlen értékű adatokat lophattak el.

A külgazdasági és külügyminiszterrel az interjút az ír műsorvezető, az oroszpárti kijelentéseiről ismert üzletember és fegyverszakértő, Chay Bowes, kvázi a Kreml Georg Spöttléje készítette, akit a Putyin-rezsim arra használ, hogy a Nyugatra hárítsa a felelősséget a háború elindításáért.