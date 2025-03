Még nagy a távolság a CDU és az SPD között

Németország;SPD;CDU/CSU;Friedrich Merz;

2025-03-22 10:05:00 CET

A menetrend tartására azonban csökken az esély. A CDU/CSU és az SPD a hét elején mutatja be eddigi tárgyalásaik eredményeit. Az már most látszik, hogy több a vitás kérdés megoldatlan maradt.

A koalíciós tárgyalásokra szigorú kommunikációs szabályok vonatkoznak. Semmit sem szivárogtathatnak ki a tárgyalásokon részt vevő felek, még szelfiket sem. Ennek hátterében talán Olaf Scholz koalíciójának rossz tapasztalatai is állnak. A kormány pártjai sokszor kivitték a nyilvánosság elé a vitáikat, ez is vezetett a kormányon belüli rossz hangulathoz. Most azonban új időszak kezdődik a kommunikáció tekintetében is, Merz szeretne véget vetni annak, hogy az egyes politikusok a nyilvánosságnak beszéljék ki sérelmeiket.

Összesen 16 munkacsoport tárgyal egymással különböző témakörökben, s az első megállapításokat hétfőn hozzák nyilvánosságra. Anke Rehlinger, Saar-vidéki miniszterelnök közölte, a vitás pontok tisztázása ezt követően is folytatódik. „Lesznek olyan kérdések, amelyeket talán egyetlen munkacsoportban sem sikerül megoldani” – ismerte el a tárgyalásokon is részt vevő Rehlinger a Welt TV-nek. Azok a témakörök, amelyekben nem sikerült a keresztény uniópártok és a szociáldemokraták képviselőinek közös nevezőre jutni, magasabb szintre kerülnek, tehát lényegében a párt legfőbb vezetőinek kell kompromisszumra jutniuk ezekben. Természetesen „kemény tárgyalások” várhatóak – fejtette ki Rehlinger. A „véglegesített koalíciós megállapodást” hétfőn még nem kell közzétenni. Ezt csak a munkacsoportok eredményei alapján dolgozzák ki.

Friedrich Merz is utalt arra, hogy a tárgyalások tovább tarthatnak az eredetileg tervezettnél. Nincs egyetértés például a pénzügyi munkacsoportban - számolt be a tárgyalásokról a Der Spiegel. Sem az adókedvezményekről, sem a költségvetési megtakarításokról nem született megállapodás. A résztvevők szerint a CDU/CSU és az SPD elképzelései továbbra is távol állnak egymástól. Míg a keresztény uniópártok képviselői ragaszkodnak a vállalatok társasági adójának csökkentéséhez, addig a szociáldemokraták csak 2029-től javasolnák a társasági adóreform bevezetését. A jelentés szerint a pártok más adózási kérdésekben sem jutottak közös nevezőre.

A Spiegel szerint még nem született döntés arról sem, létrejön-e a Merz által kívánt digitális minisztérium. Mivel a minisztériumok száma 15 marad, ezért egy másik tárca helyett kellene létrehozni. A lap szerint három lehetséges forgatókönyvről tárgyalnak: a fejlesztési minisztériumot áthelyeznék a külügyminisztérium fennhatósága alá, összevonhatják a környezetvédelmi és a mezőgazdasági tárcát vagy megszüntetnék az építésügyi minisztériumot. A Spiegel szerint mindegyik meglévő minisztériumért heves harc folyik. A végleges leépítésekről valószínűleg a pártvezetés szintjén döntenek majd.

Michael Kretschmer szászországi miniszterelnök „kimerítő folyamatnak” nevezte a koalíciós tárgyalásokat. A CDU politikusa az RTL és az ntv műsorszolgáltatóknak azt mondta, a pártoknak „nagy távolságból” kell majd közeledniük egymáshoz.

A közeledést azonban nehezíti, hogy a tárgyalókra külső nyomás is nehezedik. Konstantin von Notz, a Bundestag zöld frakciójának alelnöke felszólította Merzet, zárja ki a koalíciós tárgyalásokból azokat a politikusokat, akik állítólag érdekeltek az orosz gázimport újraindításában.