Gyermekvédelem, politikai eszköz

Kitértek arra is, hogy a módosítást országgyűlési képviselők nyújtották be, de azt nem előzte meg semmilyen érdemi egyeztetés, társadalmi, szakmai vita, hatástanulmány.

Aggályosnak tartják azt is, hogy a gyerekre, illetve a gyerekvédelemre való hivatkozás az alapja más emberek, felnőttek és gyerekek jogainak korlátlan csorbításának. Úgy fogalmaztak: a gyermekvédelem így egy univerzális politikai eszköz lesz, és megteremti a lehetőség arra, hogy az állam a gyermekvédelmi kötelezettségére hivatkozással bárkinek bármely alapvető jogát korlátozza, jóformán abszolút jelleggel. Példaként írták, hogy a szülő nevelési döntéseit az állam a gyermekvédelem jegyében felülírhatja, a gyerek más alapjogainak gyakorlását pedig megakadályozhatja.

A Gyermekjogi Civil Koalíció szerint a szülők neveléshez való jogának korlátozására is lehetőséget ad az Alaptörvény 15. módosítása. A 17 tagszervezet és ugyanennyi egyéni szakértő közös állásfoglalást adott ki azzal összefüggésben, hogy a kormány rögzítené, a gyerekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez való joga – az élethez való jog kivételével – minden más alapvető jogot megelőz.

Mint arról többször írtunk, az Alaptörvény 15. módosításával bekerül a szövegbe, hogy Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát. Ehhez kapcsolódva pedig már hatályba is lépett a gyülekezési jogot korlátozó, így a Pride betiltását lehetővé tévő jogszabály, amely a gyerekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényre hivatkozik. A jövőben aki a felvonuláson közreműködőként, résztvevőként szerepet vállal, pénzbírsággal sújtható, a szabálysértés elkövetésével gyanúsítható ember személyazonosságát arcképelemzéssel állapíthatják meg.

A megkérdezettek 77 százaléka szerint nem az áfavisszatérítéssel, hanem más módon kellene javítani a nyugdíjasok anyagi helyzetét, a nyugdíját még a fideszes szavazók több mint fele is kevésnek tartja. Az emberek egy százaléka gondolja úgy, a nyugdíjasok anyagi helyzete már így is jó, nem is kell rajta javítani. Felmérés.