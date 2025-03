A volt honvédelmi miniszter leszögezte, felelőtlenség néhány napos kiképzés után éles kézigránátot adni civilek kezébe

baleset;honvédség;kézigránát;Juhász ferenc;

2025-03-24 09:46:00 CET

Nagy hibát követett el a Honvédelmi Minisztérium azzal, hogy éles lőszert avatatlan ember kezébe adott, hiszen katonák is több hónapnyi kiképzés után találkoznak először éles lőszerrel – mondta Juhász Ferenc volt honvédelmi miniszter az ATV-nek.

Juhász Ferenc úgy fogalmazott:

„civileknek néhány napos kiképzés után éles kézigránátot a kezébe adni felelőtlenség. Itt valami szabályszegés történhetett, ha nem technikai problémáról van szó. Vagy valamilyen szabály hiánya jelentette a balesetet, az utóbbi kettő mindenféleképpen a Honvédelmi Minisztérium felelősségi köre”.

Hozzátette, a sérült kormánytisztviselő saját felelősségére hivatkozni áldozathibáztatás.

Amint arról lapunk is beszámolt, pénteken súlyos baleset történt a Magyar Honvédség újdörögdi gyakorlóterén. Ketten megsérültek, egyikük életveszélyesen, őt mentőhelikopter szállította kórházba. Somogyi Zoltán vezérőrnagy, a Honvéd Vezérkar törzsigazgatója közölte, egy kormánytisztviselők számára rendezett önkéntes kiképzésen sérült meg két ember. Az eseményt a Magyar Honvédség Különleges Műveleti Parancsnoksága szervezte, a Böszörményi Géza csapatgyakorlótér-parancsnokság kiképzőterén éles kézigránáttal végrehajtott dobógyakorlat alatt a feladatot végrehajtó egyik kormánytisztviselő kezében a gránát felrobbant. „A fiatal hölgy az egyik oldalon csukló, a másik oldalon alkar elvesztésével járó többszörös repeszsérüléseket szenvedett” – mondta a vezérőrnagy. Emellett lágyrész- és arcsérüléseket is szenvedett, életveszélyes állapotban, mentőhelikopterrel szállították az Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórházba, majd életmentő műtétet végeztek rajta. Továbbra is stabil az állapota.

A másik sérült a kiképző katona volt, aki szintén lágyrész-sérüléseket, valamint csonttörést szenvedett. Őt a helyszínen látták el, majd stabil állapotban a veszprémi kórházba szállították.

A rendezvényt a Honvédelmi Minisztérium szervezte. Somogyi Zoltán elmondása szerint mindenki önkéntesen, saját felelősségére vett rajta részt.