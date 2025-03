Elindult Magyar Péter nem hivatalos népszavazása, 12+1 kérdésre lehet válaszolni

Magyarország;szavazás;népszavazás;TISZA Párt;

Hétfő reggel 6 óra óta lehet online vagy személyesen is kitölteni azokat a kérdőíveket, amelyekben a Tisza Párt megkérdezi az embereket, mit gondolnak közéleti kérdésekről Magyarországon. Maga a pártelnök, Magyar Péter – írja a hvg – Budapesten, a Széll Kálmán téren állt ki várni a résztvevőket, az óra alatt körülbelül 150 ember gyűlt össze a szavazás kedvéért.

A politikus be is mutatta a szavazólapokat is, kiderült, hogy egy kérdőív három lapból, egy pirosból, egy fehérből és egy zöldből áll, az első kettőn négy-négy, a harmadikon öt kérdés szerepel. – Ezek nem olyan kérdések, amelyeket egy bekötött szemű kismajom is ki tud tölteni – célzott a Tisza Párt elnöke az Orbán-kormány nemzeti konzultációira. Szerinte valódi kérdésekről van szó, egyikben sem lesz majd 90-100 százalék az igenek vagy a nemek aránya. – Ez nem egy nemzeti konzultáció, ez a leendő Tisza-kormány működésének alapja – jelentette ki, hozzáfűzve, hogy a népszavazás vége, vagyis április 11. előtt mind a 3150 településre el szeretne jutni a Tisza Párt, hogy bárki kitölthesse személyesen az íveket. Azt már tudják, hogy több mint kétezer helyre pontosan mikor mennek majd.

Ami az online szavazást illeti, kétfaktoros hitelesítés után lehet válaszolni a kérdésekre, személyesen pedig fényképes igazolvány fog kelleni.

Még az egésznek az elején kisebb szóváltásba keveredett egy kormánypárti újságíróval, aki azt firtatta, fog-e valaha válaszolni arra, támogatja-e Ukrajna EU-csatlakozását. – Kérdezze a miniszterelnököt – vágta rá a Tisza Párt elnöke. Ukrajnáról amúgy van kérdés a népszavazás kérdőívén.

Magyar Péter a március 15-i ünnepi beszédében tett bejelentést arról, hogy A nemzet hangja néven nem hivatalos népszavazást indít, amely március 24. és április 11. között tartanak. A 12+1 kérdés így hangzik:

1. Egyetért-e ön azzal, hogy évi maximum 200 ezer forint értékben nyugdíjas SZÉP kártyát vezessünk be, amely élelmiszerre, gyógyszervásárlásra és egészségmegőrzésre fordítható?

2. Egyetért-e Ön azzal, hogy a gyógyszerek áfakulcsa 0%-ra csökkenjen?

3. Egyetért-e Ön azzal, hogy az állam ne fordíthasson költségvetési forrásokat magánegészségügyi beruházások támogatására, és évente minimum minimum 500 milliárd forint extra forrást biztosítson az állami egészségügyi rendszer fejlesztésére?

4. Egyetért-e Ön azzal, hogy a visszaszerzett nemzeti vagyont oktatásra, egészségügyre és vidékfejlesztésre fordítsuk?

5. Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészséges élelmiszerek áfakulcsa maximum 5% legyen?

6. Egyetért-e Ön azzal, hogy a személyi jövedelemadó egységesen 9%-ra csökkenjen?

7. Egyetért-e ön azzal, hogy újra bevezetésre kerüljön a korábbi területeken a KATA adózási forma.

8. Egyetért-e ön azzal, hogy az 5 milliárd forintos vagyon felett extra adófizetési kötelezettség kerüljön kiszabásra?

9. Egyetért-e ön azzal, hogy Magyarország az Európai Unió és a NATO tagja maradjon?

10. Egyetértek ön azzal, hogy egy miniszterelnök két ciklusig, maximum 8 évig tölthesse be a pozícióját?

11. Egyetért-e Ön azzal, hogy az önkormányzatok visszakapják a hatásköreiket, intézményeiket és forrásaikat az oktatás, az egészségügy és a szociális területen?

12. Egyetért-e Ön azzal, hogy a miniszterelnök fizetése maximum 2,5 millió forint legyen, és az országgyűlési képviselők jövedelme a felére csökkenjen?

+1 Támogatja-e ön, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen?

Március 15-én volt 12 pontja Orbán Viktornak is, az inkább aktuálpolitikáról szólt még azelőtt, hogy a miniszterelnök az ünnepi beszédében poloskázni kezdett volna.