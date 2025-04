Az egyszeri kiadások húzták fel a hiányt, februárban az időarányosnál magasabbak voltak a kiadások

nyugdíj;államháztartási hiány;áfa;Nemzetgazdasági Minisztérium;lakossági állampapír;

2025-03-25 09:45:00 CET

Februárban az időarányosnál magasabbak voltak a kiadások és főleg az áfa-visszaigénylések szezonalitása miatt, a bevételek elmaradtak a megszokottól. Ezzel együtt nincs túl nagy baj, hisz a kincstár kéthavi áfabevétele 1248 milliárd forintra rúgott, ami 21 százalékkal magasabb a tavalyinál. Emellett az szja-bevételek 12,2 százalékkal, a cégek befizetései 6,4 százalékkal voltak magasabbak – miközben az infláció 5,6 százalék volt. Vagyis a februári magas hiány okait nem is annyira a bevételi, hanem a kiadási oldalon kell keresni.

Februárban fizették ki a 13. havi nyugdíjakat, csak ez a tétel 491 milliárd forint volt. Mivel ez évi egyszeri kiadás, értelemszerűen a következő hónapokban már nem kell hiánynövelő tételként számolni vele. Ettől függetlenül a nyugdíjasoknak jár - januárig visszamenőleg – kiegészítő nyugdíjemelés az alacsony januári indexálás miatt, illetve az egyes élelmiszerek után beígért áfa-visszatérítés is. A két tétel együtt akár a 200 milliárdot is elérheti csak az idén. A februári kiadásokat jelentősebben emelték a rezsitámogatások is, erre a célra 332 milliárd ment el – a következő hónapokban ez a kiadási tétel is csökken.

Az első két hónapban az állam kamatkiadásai a lejáró kötvények és kamatfizetési periódusok miatt 1038 milliárd forintra rúgtak, ami az éves terv 38 százaléka. A kamatfizetések zöme az év első hónapjaira esik. Az előbbiek mellett jelentősen növelte a februári hiányt a kórház-konszolidáció. Február végéig az egészségügyi szolgáltatók tartozásik rendezésre 92 milliárd forint többlettámogatást kaptak.

Így az első két hónapban az állam az egészségügyi kiadásokra 531,5 milliárdot költött, ami145 milliárd forinttal több a tavalyinál, viszont az év hátralévő részében további extratámogatással nem számol az Orbán-kormány.

Ha a kormány az év hátralévő részében szigorú költségvetési politikát folytat és a gazdasági növekedés is beindul, tarthatónak tűnik a deficitcél. Ugyanakkor szó van a 3 gyermekes anyák adómentességének októberi bevezetéséről, illetve más a költségvetésben fedezettel nem rendelkező kiadásokról (nyugdíj-kompenzáció, nyugdíjasok áfa-visszatérítése), amelyek bizonytalanná teszik az idei költségvetési célok teljesülését is. A piac és az elemzők egyelőre türelmesek és nem aggódnak, hiszen tavaly ilyenkor már megvolt az éves deficit 42 százaléka – így lett tavaly az év végére 4095 milliárd forint az éves hiány.