Csökken egyes lakossági állampapírok kamata

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) május 2-tól, azaz hétfőtől 25 bázisponttal csökkenti a lakosság számára értékesített egy- és kétéves kincstárjegyek valamint takarékjegyek kamatát, mértékük azonban továbbra is kiemelkedő lesz a hasonló lakossági befektetési termékek között - közölte az ÁKK kedden.