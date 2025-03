Teljesség a vásznakon

Osgyáni Sára;

2025-03-24 21:14:00 CET

Budapesti városképek és fodrozódó víztükrök váltják egymást Osgyányi Sára festőművész kiállításán a K Galériában. A műveken fontos szerepet játszik a fény mint motívum, mely hol a villamossíneken, hol egy bérház homlokzatán, hol a víz hullámain jelenik meg, vagy az egész képtérben, de még az esti képeken is ott van az utcalámpákban vagy a teliholdban.

A festmények harmóniát árasztanak, a művész pedig nem titkolja, hogy ez velük a feltett szándéka.

– Szeretem ábrázolni Budapestet, mivel ez az élőhelyem, és szívesen festem meg azokat a helyszíneket, melyekhez élmények kötnek, mint a Szondi és a Vörösmarty utca sarkát, ahol élünk, de a vízpart és a természet ugyanilyen fontos számomra – mondta lapunknak Osgyányi Sára. Az alkotó nemcsak visszaadja e terek hangulatát, de úgy véli, azokon keresztül az emberi természetet is képes megjeleníteni. – Számos képem témája a közlekedés, mely az életet fejezi ki szimbolikusan, hiszen az emberi sors is olyan mint egy út. Mindig el szeretnénk jutni valahonnan valahová, mert a vágyaink és a terveink húznak minket egy adott irányba – vallja a művész.

A képein a harmóniát a világos színekkel és a kiegyensúlyozott kompozícióval éri el. – Sokan furcsállják, hogy a műveimet a jókedv és a vidámság járja át, miközben a világ tele van fájdalommal. Én is tisztában vagyok ezzel, és sok rosszat átéltem már, de akkor is pozitívan állok mindenhez, a képeimmel pedig a teljességet szeretném ábrázolni, akármilyen téma is jön velem szembe. Ezt pedig metafizikai értelemben értem, és az életemben is ennek az elérésére törekszem, de meg tudom érteni azokat is, akik nem érzik magukban ezt a küldetéstudatot – mondja a művész, hozzátéve ő csakis a teljességről tud üzenni, mivel számára annak a megélése a legnagyobb élmény. Ezt a tapasztalatot mindig más és más formában adja vissza, hisz vannak szimbolikus képei, melyekkel a saját életére reflektál, de a várost és a vizet ábrázoló képeivel is a teljességet szeretné átadni.

– Számomra mindennek jelentősége van, legyen az bármilyen kicsi dolog is. Ugyanúgy fontos, ha valaki meghallgatja a másikat, vagy ha felsöpri az utcát vagy emberjogi harcot vív, mellyel több ezreken segíthet. Azt tapasztalom, hogy a kis és a nagy cselekedetek is hozzájárulnak ahhoz, hogy a világ egy jobb hely legyen.