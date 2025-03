Álmodnak-e a robotok?

Margó Irodalmi Fesztivál;

2025-03-24 21:07:00 CET

A szervezők a korábbi években jól megszokott könyvbemutatók, filmvetítések és koncertek mellett olyan kísérleti programokkal is várják a látogatókat, ahol az alkotók a mesterséges intelligenciával is párbeszédbe elegyednek.

“A technológia és ember kapcsolatának megértésében mindig élen járt az irodalom, a tavaszi eseményen írók bevonásával igyekszünk jobban megérteni a mesterséges intelligencia hatását” – mondta Valuska László, a Margó fesztiváligazgatója. Idén több kísérleti programban is megpróbálják felfejteni, milyen szerepe van már a mesterséges intelligenciának az irodalmi alkotói folyamatban: Bíró Zsombor Aurél forgatókönyvíró, Benedek Ágota író és a drámaíró Kovács Ikrek még párbeszédet is kezdeményeznek vele. A "Mire gondolt a költő?" kísérleti programban az utca embere mellett a mesterséges intelligencia még lehetőséget is kap, hogy válaszoljon erre az örök érvényű kérdésre, Cseri Hanna énekes-dalszerző, Kemény Zsófi író, Kustos Júlia költő mellett.

De a technológia egy idősebb “generációja” is helyet kap a fesztiválon: Háy János, Halász Rita és Lackfi János értelmezi újra a hagyományhoz fűződő viszonyunkat a diafilmek 70. születésnapja alkalmából, az azokon elmesélt, generációkon átívelő történeteken keresztül. Az eseményen ötvöződik majd az irodalom a színművészet is: Molnár Piroska és Mácsai Pál Borbély Szilárd és Röhrig Géza verseiből ad elő, Kemény István Lovag Dulcinea című kötetéből pedig Szántusz Noémi Noya előadásában hallgathatunk monodrámát.

A fesztivál szervezőinek idei kísérletezős kedvének része, hogy Dragomán György, Karafiáth Orsolya, Marton Krisztián és Simon Márton egy kihívás keretében állnak közösen színpadra: a házigazda Litkai Gergely mellett papír nélkül mesélnek történeteket.

Az eseményen Nádas Péter Párhuzamos történetek és Spiró György Fogság című műve húsz éves jubileumát ünnepli a szerzők részvételével, amely mellett több könyvbemutatóra is sor kerül: Bánki Éva, Csabai László, Csordás Kata, Ecsédi Orsolya, Gyimesi Emese, Horváth Florencia, Nádasdy Ádám, Németh Gábor, P. Szathmáry István, Szabó Róbert Csaba, Selyem Zsuzsa, Szaniszló Judit, Török Ábel is személyesen mesél művéről. A könyvek a helyszínen megvásárolhatók, dedikáltathatók.

Az irodalmi programok mellett a Kell egy oroszlán kreatív dokumentumfilm is itt debütál, amely a Laci és az oroszlán című könyv japán sikerén keresztül mesél Marék Veronika munkásságáról. Ezen kívül koncertek is várják az érdeklődőket. Fellép Agócs Márton & Fejér Mihály (az Aurevoir. együttes tagjai), a Berlin Hotel Collective, Sallai Laci, Saya Noé is.

A fesztivál teljes egészében ingyen látogatható, helyeket érkezési sorrendben biztosítanak a szervezők. Az esemény a Bartók Tavasz keretében, a Müpával közös szervezésben valósul meg.