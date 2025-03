Direkt36: Magyar Péter konfrontatív személyisége miatt nem kapott politikai pozíciót

Fidesz;Orbán Viktor;Gulyás Gergely;Puzsér Róbert; NER;Varga Judit;Magyar Péter;TISZA Párt;

2025-03-25 09:00:00 CET

A Direkt36 a Telexen megjelent új cikkében számos, eddig nem ismert részletet tárt fel Magyar Péter tavalyi, kegyelmi ügy utáni színre lépéséről és arról, hogyan hagyta maga mögött a fideszes világot. Az oknyomozó portál többek közt utánajárt, hogy miért romlott meg a Tisza Párt későbbi elnökének kapcsolata Gulyás Gergellyel, milyen fideszes társaságból zárták ki, illetve azt is kiderítette, hogy ki beszélte le a főpolgármester-jelölti indulásról.

Azt írják, noha hivatalos pozíciója nem volt az Igazságügyi Minisztériumban, Magyar volt felesége, Varga Judit miniszteri kinevezése után alaposan belefolyt a miniszter napi munkájába, ő építette a Facebook-oldalát. Magyar elmesélte, hogy ő volt az, aki a telefonjával a telkükön felvette például Varga egyik legemlékezetesebb videóját, amelyen a felesége 37-et dekázva megcsillogtatta a focitudását.

Orbán Viktor szokásos évértékelője előtt, 2020 februárjában Magyar Péter azt kérte az Igazságügyi Minisztérium egyik dolgozójától, hogy az első sorban, felesége mellett ülhessen. A minisztérium dolgozója számára kellemetlen volt Magyar kérése, hiszen a miniszterek ritkán ülnek házastársukkal az első sorban. Szeretett volna azonban a főnöke férjének kedvében járni, így felhívta a rendezvényt szervező Polgári Magyarországért Alapítványnak az egyik vezetőjét. A lobbizás végül sikerrel járt: Magyar végül Varga mellől, az első sorból hallgathatta Orbán Viktor évértékelőjét.

Gulyás Gergely segítette állami céges pozíciókhoz Magyar Pétert

Bár államtitkár Vargából lett 2018-ban a Gulyás Gergely vezette Miniszterelnökségen, a miniszter nem feledkezett meg régi barátjáról, Magyarról sem. Magyar a következő években több állami tulajdonú cégnél is vezető pozíciót kapott: 2018 szeptemberétől a Magyar Fejlesztési Bank egyik igazgatóságát vezette, 2019 júniusától pedig a Diákhitel Központ vezérigazgatója lett. A történtekre rálátó források szerint Magyar kinevezéseiben Gulyás kulcsszerepet játszott, többször is ő járta ki, hogy a barátja a különböző állami vállalatoknál jól fizető állásokat kapjon.

Magyarnak azonban az utóbbi években megromlott a kapcsolata Gulyással, a kancelláriaminiszter a 2023-ban lezajlott válás során ugyanis Varga mellé állt. Több kormányzati forrás is arról beszélt, hogy a válás után egyre kevésbé bíztak Magyarban, emiatt elkezdték kiszorítani bizonyos kormányzati körökből.

De kiderült az is, hogyan változott meg a korábbi jó viszonya Várhelyi Olivérrel is. Magyarország jelenlegi uniós biztosa 2011-ben a brüsszeli Állandó Képviseleten kapott nagykövet-helyettesi posztot, kabinetfőnökének pedig Magyar Pétert kérte fel. Várhelyi és Magyar a munkán kívül is jól kijöttek egymással, a kapcsolatuk azonban 2015 körül megromlott.

Egy korábban Brüsszelben dolgozó kormánytisztviselő szerint Várhelyi többek között azért haragudott meg Magyarra, mert többször is az ő nevében, de a tudta nélkül járt el különböző ügyekben. A Tisza Párt elnöke azonban a Direkt36-nak visszautasította, hogy engedély nélkül járt volna el Várhelyi nevében.

Államtitkár szeretett volna lenni, konfrontatív személyisége miatt nem kapott politikai pozíciót

Magyart a feleségéhez hasonlóan szeretett volna politikai pályára lépni. Egyik ismerőse szerint amikor Perényi Zsigmond távozásával 2020 nyarán megüresedett az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) uniós fejlesztésekért felelős államtitkári posztja, megpróbálta megszerezni azt, de nem járt sikerrel. Magyar nem tagadta, hogy pozíciószerzési lehetőségek merültek fel az ITM-nél és a Külgazdasági és Külügyminisztériumnál, de elmondása szerint többek között Palkovics és Szijjártó döntései miatt ezekből nem lett semmi.

A cikk szerint Magyar a válása előtt sem volt éppen kedvelt figura a kormányzati körökben. Bár folyamatosan vezető tisztségeket töltött be állami cégeknél, magasabb, politikai pozícióba nem került. Kormányzati források szerint ennek nem az volt az oka, hogy Magyart tehetségtelennek tartották, hanem úgy vélték, túlzottan önjáró, és nem tud csapatjátékosként viselkedni. „Folyamatosan beszólogatott az embereknek” – mondta az egyik forrás.

Kitették egy befolyásos fideszes klubból, Puzsérék beszélték le a főpolgármester-jelöltségről

Magyar Péter még jobban kiszorult a befolyásosabb fideszes körökből, miután 2023 őszén kizárták a Gulyás Gergely által alapított Stádium Klubból. A klubnak tagja egyébként mások mellett Balog Zoltán református püspök és Novák Katalin volt köztársasági elnök is. Magyarral a kizárását egy régi ismerőse tudatta.

A Direkt36 úgy tudja, Magyar Péter már tavaly februárban azon gondolkozott, hogy elindul a választáson. A kegyelmi ügy kirobbanásának napján egy budai cukrászdában találkozott egy régóta a közéletben mozgó ismerősével, akinek elmondta: úgy érzi, a kormányzat egyre inkább beszűkíti a lehetőségeit. A beszélgetés egy pontján elmondta: fontolgatja, hogy a Fidesszel szemben elindul a választáson. Az ismerőse ezt rossz ötletnek tartotta, és megpróbálta lebeszélni erről a tervéről.

Tavaly márciusban, egy zárt körű beszélgetésen Magyar mellett több vagyonos üzletember is jelen volt, ott volt a jó ellenzéki kapcsolatokkal rendelkező Juhász Gábor is, aki a 2022-es választási kampány idején az ellenzéki összefogás egyik pénzügyi vezetője volt, és jelenleg ő Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester mozgalmának pénzügyi igazgatója. Magyar elmondása szerint noha néhányszor találkoztak, Juhásznak semmilyen pozíciója nincs a Tiszában.

Április 20-án este Magyar a csapata több tagjával Nagy Ervinék Régi posta utcai lakásában találkozott Puzsér Róberttel, illetve Zaránd Péterrel, aki nemcsak a publicista 2019-es, hanem Márki-Zay Péter 2022-es kampányát is vezette. Az oknyomozó portál információ szerint Magyar a beszélgetésen felhozta, arról győzködik, hogy induljon el a főpolgármester-választáson, és ezt fontolgatja is. Puzsérék azonban megpróbálták erről lebeszélni, azzal érvelve, hogy Karácsony Gergely ellen valószínűleg veszítene, viszont bármennyi mandátumot is szerez majd az EP-választáson, azt sikerként fogja tudni kommunikálni.