A Fehér Ház azt vizsgálja, miként kerülhetett be egy újságíró a titkos haditerveket megvitató chat szobába

Egyesült Államok;Donald Trump;hadititkok;

2025-03-25 11:57:00 CET

A Trump-adminisztráció több magas rangú tagja véletlenül osztott meg katonai terveket egy olyan üzenetküldő csoportban, ahol egy újságíró is jelen volt - derül ki a Reuters beszámolójából.

Mint korábban hírt adtunk róla, Jeffrey Goldberg, a The Atlantic című lap főszerkesztője arról számolt be, hogy Mike Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó meghívására csatlakozott a Signal üzenetküldő alkalmazás egyik zárt csoportjához, amit el is fogadott. Az újságíró így részese lett annak az online üzenetváltásnak, amelynek összesen 18 tagja volt – köztük J.D. Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter, Pete Hegseth védelmi miniszter, Mike Waltz, valamint John Ratcliffe, a CIA igazgatója. Goldberg elmondása szerint a csoport tagjaként nyomon tudta követni a jemeni húszik elleni amerikai légicsapás előkészületeiről szóló belső kormányzati eszmecserét, és ennek révén előre értesült a március 15-én végrehajtott támadásról.

A Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője, Brian Hughes úgy nyilatkozott, hogy az üzenetváltások hitelesnek tűnnek. Donald Trump korábban azt mondta, hogy nem tudott az esetről, a The Atlantic-ot pedig nem tartja hiteles lapnak. A nyilatkozatot követően kiderült, hogy vizsgálat indult az ügyben, és az elnököt is tájékoztatták a fejleményekről. A szóvivő közölte: a jelenlegi állás szerint az üzenetváltások valódiak lehetnek, és azt próbálják kideríteni, miként kerülhetett illetéktelen személy a beszélgetésbe. Hozzátette, hogy a chat tartalma komoly belső egyeztetésre utal, és a sikeres hadművelet is azt bizonyítja, hogy sem a katonai erőket, sem az ország biztonságát nem fenyegette veszély. A védelmi miniszter ugyanakkor tagadta, hogy katonai csapásokról szóló terveket osztott volna meg a csoportban. Pete Hegseth állítása szerint nem küldött ilyen jellegű üzeneteket, ezért az ügyet a maga részéről lezártnak tekinti.

A The Atlantic által közzétett képernyőképek szerint a csoport tagjai között vita alakult ki arról, hogy végre kell-e hajtani a támadásokat. Egy, Vance néven szereplő személy például kétségét fejezte ki afelől, hogy az európai szövetségesek – akik közvetlenebbül érintettek a térségbeli hajózási problémákban – valóban megérdemlik-e az Egyesült Államok támogatását. A beszélgetés során azt írta, hogy bár hajlik a beavatkozásra,

„csak utálom, hogy megint Európát kell kisegíteni”.

Egy Hegseth néven szereplő résztvevő egyetértett az európai szövetségesekkel kapcsolatos felvetéssel.

Az Egyesült Államok jogrendszere szerint bűncselekménynek minősülhet, ha valaki nem megfelelően kezeli, szándékosan kiszivárogtat vagy visszaél titkosított információval. Jelen ügyben ugyanakkor nem egyértelmű, hogy valóban megsértették-e ezeket az előírásokat. A The Atlantic cikke szerint Mike Waltz olyan beállítással küldte az üzeneteket a Signal alkalmazáson keresztül, hogy azok egy idő után automatikusan eltűnjenek – ez pedig további kérdéseket vet fel a szövetségi nyilvántartási törvények esetleges megsértésével kapcsolatban.

A Fehér Ház nem jelezte, hogy a történtek miatt személyi változásokra lehet számítani a nemzetbiztonsági stábban. A szóvivő, Karoline Leavitt a Reuters kérdésére azt mondta, Trump elnök továbbra is teljes mértékben megbízik nemzetbiztonsági csapatában - ez igaz Mike Walzra is.