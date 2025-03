Demonstráció egy szakszervezetisért

elbocsátás;Vasas;pápa;

2025-03-26 11:45:00 CET

Az autóipari beszállító ugyanis március közepén, egyik-pillanatról a másikra elbocsátotta a helyi szakszervezeti vezetőt anélkül, hogy kikérte volna az érdekvédelem, azaz a Vasas véleményét. Az ügy ugyanakkor nem előzmények nélküli – mondta lapunknak László Zoltán, a szakszervezet alelnöke. A kínai cég ugyanis tavaly decemberben már egyszer el akarta küldeni a munkatársukat. Akkor még kérte a Vasas hozzájárulását, amit az nem adott meg, mivel elfogadhatatlan, személyeskedésbe forduló indokokat sorolt a Yanfeng. A pápai cég viszont nem bíróságon támadta meg a döntést, ez lett volna a jogszerű, hanem minden kérdés és előzetes tájékoztatás nélkül márciusban elküldte a szakszervezeti vezetőt, gazdasági okokra hivatkozva. Az elbocsátás ilyen körülmények között jogszerűtlen és teljes mértékben szembe megy a dolgozói érdekek érvényre juttatásával – magyarázta.

Hozzátette, ha egy vállalat elfogadja az állami támogatásokat és egyéb kedvezményeket, akkor az a legkevesebb, hogy a működési előírásokat, benne a foglalkoztatás szabályait is betartja – vélekedtek a Vasas szakemberei. Egyértelműen azt várják a bíróságtól, hogy az alkalmazottat helyezze vissza helyére és a jövedelemkiesése kapcsán elszenvedett károkat a cég fizesse meg neki.

A Vasas Szakszervezeti Szövetség arra is készül, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) egyezményeinek megszegése miatt az esetről tájékoztatja a Yanfeng megrendelőit, egyebek között a Mercedest, az Audit, a BMW-t, vagy éppen a Maseratit. Azért döntöttek így, mert a gyárak azt vállalták, hogy a tejes beszállítói láncukon rendezett munkaügyi kapcsolatokat tartanak fent. Ez a mostani helyzet viszont nem az – hangsúlyozta László. Utóbbi lépést azért is tartják indokoltnak, mert néhány éve, hasonló esetben Csehországban éppen a megrendelő nyomására rendeződött egy helyzet. Ez nem csak a dolgozói érdekek betartásáról szól a nagy márkák részéről. A nagyvállalatok azért is követelik ilyenkor egy ilyen ügy mielőbbi rendezését, mert sztrájkoktól tartanak, ami miatt előfordulhat, hogy a gyártáshoz szükséges alkatrészek csak késve, vagy egyáltalán nem érkeznek meg. Ez komoly kiesést, így közvetlen veszteséget okozhat a termelésükben – jegyezte meg a Vasas vezetője. Az esettel kapcsolatban igyekeztünk a céget is elérni, de semmilyen csatornán nem jeleztek vissza lapunknak.