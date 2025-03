A Miniszterelnökségen dolgozik az a nő, aki mindkét kezét elveszítette egy felrobbant kézigránát miatt

baleset;gyakorlat;kézigránát;Miniszterelnökség;Tarjányi Péter;Ruszin-Szendi Romulusz;

2025-03-25 21:04:00 CET

A Miniszterelnökségen dolgozik az a nő, aki mindkét kezét elveszítette pénteken a Magyar Honvédség újdörögdi gyakorlóterén, amikor egy kézigránát felrobbant a kezében - számolt be az RTL Híradó.

A Gulyás Gergely vezette tárca megerősítette a csatorna értesülését. A minisztérium minden segítséget megad a mielőbbi felépülése érdekében - tették hozzá. A vizsgálat folyamatban van, a honvédelmi programban minden jelentkező önkéntesen vett részt.

A mielőbbi felépülés sajnos kétséges, a 29 éves titkárnő ugyanis egyik kezét csuklóból, a másikat pedig alkarból elveszítette, megsérült az arca is, életmentő műtétet kellett végezni rajta. Művészi és sportkarrierje is tönkrement a tragédia miatt: zongorázott és egy fitnesziskolában is képezte magát egyetemi tanulmányai után. Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakpolitikusa, a Magyar Honvédség volt vezérkari főnöke azt mondta, nagy a honvédelmi vezetés felelőssége, tisztázni kell, megfelelő volt-e az előzetes felkészítés ahhoz, hogy éles gránátot adjanak a nő kezébe. Mindenképpen heteknek kell eltelnie ahhoz, hogy a katona alkalmas legyen a kézigránát szakszerű eldobására - hangsúlyozta.

Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő emberi mulasztást gyanít a baleset mögött. Azt viszont szerinte látni kell, hogy a kibiztosítás után még 3-5 másodperc van arra, hogy az illető eldobja a gránátot, így ha egy gyakorlott személy vezeti a feladatot, úgy az ilyen helyzeteket el kellene tudni kerülni.