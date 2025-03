A titokzatos Budapest

Budapest;könyv;

2025-03-26 06:00:00 CET

Papp Géza útja Jászberényből Sárospatakon keresztül vezetett a fővárosba. Mindig szívesen olvasta a Népszabadság Budapest mellékletében megjelent historizáló írásokat, a mai napig nagy rajongója többek között N. Kósa Judit, Vincze Miklós és Saly Noémi munkásságának. A kedvtelésének hódolva blogot indított, a főváros kulisszatitkait vette górcső alá. Az írásait egyre többen olvasták, újságoktól kapott megbízásokat, hogy írjon budapesti vonatkozású cikkeket. Majd megkereste a Jonglez Publishing, egy párizsi székhelyű, független kiadó vezetője, Thomas Jonglez.

A könyvkiadó kínálatának gerincét azok a kiadványok képezik, amelyek egy-egy várost mutatnak be, de nem a klasszikus nevezetességekre fókuszálva, hanem az ismeretlenebb érdekességeket gyűjtik össze. Mindig helyi lakosokat keresnek meg, akik rendelkeznek írói vénával, így a saját szemszögükből mutatják be az adott várost. A megjelent könyvek különleges úti sorozatnak számítanak, mert a rejtett, titkos helyeknek adnak teret. Ezek az információk sokszor a város lakóinak is az újdonság erejével hatnak.

A kötet 140 ismeretlen helyet mutat be az épületektől kezdve lépcsőházakon át szobrokig, de a város rejtett természeti csodái is helyet kapnak. Megtudhatjuk, hogy a legrégebbi házszám a Várnegyedben, a Bécsi kapunál található, rácsodálkozhatunk a Kádár-kori címerre az újpesti polgármesteri hivatal főhomlokzatán. Talán arról sem sokan hallottak, hogy kutyalábnyomokat őriztek meg egyes római kori téglák, és ezeket meg lehet nézni a Grafisoft Park egyik recepcióján. De olvashatunk a Merzse-mocsárról, végigkövethetjük a város különböző pontjain a Kolodko szobrokat, továbbá lehull a lepel arról, hogy - és legyen ez az egyetlen spoiler a kötetből - a 3-as metró Deák tér állomásán található betűcsempék mire utalnak. A Millecentenáriumi ünnepségek idején, 1996-ban a főváros Lisszaboni metróvállalattól kapott egy gyönyörű ajándékot.