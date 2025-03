Bagoly mondja

Fidesz;média;sajtószabadság;

2025-03-26 06:00:00 CET

Röviden: a Fidesz mindig annyit csavar a médián (azaz a tájékozódás szabadságán), amennyit a hatalma megőrzéséhez szükségesnek tart.

olyan nincs, hogy ha az Orbán-párt csinálja, akkor jó, ha bárki más teszi, akkor rossz.

Bővebben: a kormányon maradáshoz most nem lesz elég egy napilap bezárása (már csak egy van, amelyik nem Orbán dicsőségét zengi), a legnagyobb internetes újság vagy a legnézettebb tévé átállítása (mind az övék), vagy a kormányfüggetlen országos rádióadók elnémítása (hosszú évekkel ezelőtt elnémult mindegyik). Amíg a kormánypárt és mögötte a fogyatkozó tábor azon örömködik, hogy a kormány betiltja a sajtó külföldi finanszírozását, nekünk, vagyis a többségnek érdemes néhány dolgot végiggondolnunk. Egyrészt külföldről finanszírozott média a Face­book meg a YouTube is, és ott, ahonnan Orbán Viktor mostanában ihletet merít a politikájához, bőven van példa ezek ki- és betiltására. Másrészt amíg Magyarország az EU tagja, addig bizonyosfajta külföldi finanszírozási formákat (tulajdonosi támogatás, hitel, pályázati EU-források stb.) nem lehet megtiltani – vagy csak olyan súlyos uniós konfliktusok árán, ami talán még nekik sem érné meg (persze ha a hatalom múlik rajta, az nekik bármit megér). Harmadrészt pedig egy ponton túl még ebben az eltorzult szerkezetű magyar nyilvánosságban sem fog működni, hogy a NER idehaza démonizál mindent, amivel ő egyébként a külvilágban a közgondolkodást és a politikai viszonyokat manipulálni próbálja. A magyar adófizetők pénzéből az Orbán-kormány az elmúlt években legalább tíz-, de az is lehet, hogy százmilliárdos nagyságrendben költött külföldi médiafinanszírozásra: lapok, kiadók és újságírók megvásárlására, gazdaságilag nem indokolható hirdetésekre, tévék és rádiók megszerzésére. Ha ez a tevékenység ártalmas a közjóra nézve, akkor be kell fejezni:

Amennyiben viszont ártalmatlan, akkor tessék a sajtót békén hagyni: a hatályos magyar jogrend – a kormánnyal ellentétben – az alkotmányig felmenően kifejezetten értéknek tekinti a sokszínű tájékoztatást.