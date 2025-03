Győrei Zsolt – Schlachtovszky Csaba: A szőke citrom

évforduló;humor;Rejtő Jenő;

2025-03-29 08:00:00 CET

Hónig Nick kinyújtott kezében meg sem rezzent a teherautó-féltengely, egyenest mutatta az Oranba vezető utat. Palatin őrmester úgy pislogott, mint egy rosszat sejtő homár a levesesfazékra.

– Nom du nom! – hörögte végül. – Ki csinálja ezt utána, fiúk?

Senki nem jelentkezett.

– Ha a köztársaság elnöke megkérdi tőlem: „Kedves Palatin, akad-e olyan legionáriusa, aki birokra mer kelni egy vidéki autószerelő-tanonccal?”, akkor én mit felelek? „Olyan még nem, mon adjutant, de egyszer tízüknek csaknem sikerült megfutamítaniuk egy köszvényes, elaggott levélhordót.” „Ez nagyon derék, sergeant, még egy-két év, és talán egy félkezű datolyacsempész ellen is bevethetjük őket.”

A szakasz mint tikkadt szöcskenyáj pihegett a hőségben. Órák óta bolyongtak Oran külvárosaiban, már kiizzadni való víz sem maradt bennük. Megmozdulni sem volt erejük, de amikor a suhanc unottan Palatin féltve pátyolgatott bütykére dobta a féltengelyt, azután szájához emelt egy kulacsként alkalmazott benzintankot, letargiájuk hirtelen harci kedvbe csapott át.

– Hé, te! Ide azzal a vízzel! – trappolt oda Boglárka, a tagbaszakadt marseille-i önsúlyemelő, aki egy gyenge pillanatában lepénykenyérré lapított egy marokkói amulettárust. Megérintette Nick karját… a következő pillanatban a tartály akkorát kondult a fején, hogy egy málagai templomból a harangozó kirohant megnézni a torony­órát, majd fejcsóválva ment vissza szunyókálni.

Nick elbúsulva nézte a tankon keletkezett horpadást, és miután felpofozta az egész izgága szakaszt, belenyúlt, és hüvelykujja egy apró nyomásával rendbe is hozta. Ezután kirántotta az őrmestert a katonái alól, udvariasan leporolta, majd félénken megkérdezte tőle:

– Beléphetnék én is a légióba?

– Attól függ, milyen hosszú a bűnlajstromod – nyeklett össze Palatin abban a pillanatban, amint Nick elengedte.

– Nekem? Én a légynek sem tudnék ártani – felelte Nick, amitől az őrmester csuklani kezdett, megint összefelé.

– Sajnálom, de nálunk a testi erő önmagában nem ajánlólevél.

– Azt látom – nézett körbe a fiatalember jámbor mosollyal.

– A légióba a törvény elől szokásuk menekülni azoknak, akik szeretik a könnyű, vidám életet.

– Ajánlottak egy finom gályarabi állást is – sóhajtott José, a bilbaói feleséggyilkos. – És én mégis ezt választottam! – nyögött fel, és újra elalélt.

Nick talán egy óra hosszat is bámult szomorúan utánuk, míg el nem tűntek a következő sarok mögött. Azután befordult a műhelybe. Felment édesanyjához, aki éppen ebédet főzött, mivel Gyurma, idősebbik fia, tizenöt bandita kíséretében éppen hazalátogatott Oranból.

– Én is olyan huncut, pimasz gazember akarok lenni, mint te! – esengett Nick szívhez szólóan.

– Ne is álmodj róla, te fajankó! – rivallt rá a bátyja, mire emberei harsányan felnevettek, és az egyikük hajigálni kezdte fogpiszkálóval.

– Fogjátok be, ebadta kölykei, mert mindkettőt nyakon öntöm kuszkusszal! – fűzte hozzá nyájasan Lórum anyó, és megpödörte bajuszát.

Nick majdnem sírva fakadt bátyja kegyetlen szavaira. Bánatában a háta mögé hajította a kezében morzsolgatott traktorabroncsot. A fogpiszkáló-hajigáló bandita sikoltva bucskázott ki az ablakon, magával sodorva öt társát.

– Gyilkos lettem? – csillant fel a fiú szeme boldogan.

– Ugyan. Kutya bajuk! – legyintett Gyurma fitymálva.

– Akkor most hányra terítsek? – nézett körül Lórum anyó, aki csak résnyire látott ki gyapjas szemöldöke alól.

– Én nem vagyok éhes – felelte Nick. Kiment a műhelybe, még egyszer áttörölte antilopbőrrel néhai apjuk citromsárga Citroënjét, majd szégyenében elbujdosott.

Meg sem állt a régi teherpályaudvarig. Épp ott kéregetett egy arab kisfiú, akiben a sivatagi sakálok bandavezérének fiára ismert.

– Nincs egy centime-om sem – simogatta meg a gyerek fejét, azután kiemelte az apró testet a sínek közül.

– Véged van, te bánatos rinocérosz! – rontott elő Sakál Szelim feleségével, a szebb napokat látott arab démonnal, és előhúzott egy ötvencentis, görbe kést, amelyet eddig az asszony hátában őrzött.

Az összecsapás rövid ideig tartott. Nick összecsapta a fejüket, és ment tovább ­Oranba.

Az orani alvilág arisztokráciája egyletekbe, úgynevezett részvéttársaságokba tömörült. Ezek arról kapták nevüket, hogy tagjaik, az egyik legszebb emberi erényként a részvétet becsülve, nagy előszeretettel gondoskodtak a részvétnyilvánítás minél sűrűbb alkalmairól. A legkiválóbbnak a Kopár Szik Sarjai néven közrettegésnek örvendő részvéttársaság számított, amelyben a rejtélyes Böszme Lojzi elnökölt. Rejtélyességét főleg annak a nem mindennapi szokásának köszönhette, hogy kék selyemből varrott, aranybojtokkal díszített, tágas sátorban jelent meg a többiek előtt. Így azután az elnök láthatta a részvéttársaság tagjait, viszont a részvéttársaság sosem láthatta az elnök tagjait.

Gyurma remegve ült a sátor előtt irodájában, egy lakályos, vízhatlan vulkánfíber kofferben, amely a társaság székhelyeként használt elsüllyedt cirkáló, az Oráni Vilmos poggyászraktárában helyezkedett el.

– Igaz, hogy a kisöcséd meggyilkolta hat emberemet? – kérdezte Lojzi, a sátorfüggönytől selymessé vált hangon.

– Baleset volt – hazudott Gyurma, mintha könyvből olvasná. – Beleestek a szerelőaknába. Az emeletről – tette hozzá halkan.

A sátor hitetlenkedve meglebbent: – Én úgy hallottam, az öcséd tette hidegre őket.

– Mesebeszéd! Az egy anyámasszony legionáriusa, egy galambepéjű filantróp – folytatta Gyurma. – Mindenkivel olyan édes, mint a cseppentett méz, ezért is becézik Hónignak.

– Én úgy hallottam, azért, mert valakit egyetlen ökölcsapással hónig belevert az aszfaltba.

– Előbb tenné hónig sínbe egy légy eltört lábát. Azért kérem, hogy vitessük el ápolónak a nyugalmazott tevék menhelyére.

– Meg hogy rátehesd a kezed az örökségére, igaz-e?

– Hisz egyebe sincs, csupán az apánktól rámaradt ócska, sárga Citroënje, amit egész nap fényesít. Egy roncstelepre való ócskavas.

– Ám legyen. Ha végzel gyűlölt ellenségemmel, Behemót Beherovval, a bohémiai bivallyal, teljesítem a kérésedet.

– Köszönöm – csukta magára a koffer fedelét Gyurma, hogy mégse lássák, amint ideg-összeroppanást kap.

Eközben Nick ólmos fájdalmával taglózott le mindenkit, aki Oranban elébe került. Mire túljutott a hatezredik leütésen, már jajveszékelő csődület és egy teljes szanitécszázad kísérte. A vágóhídnál azután egy özveggyel találkozott, aki meglepetésére előtte zokogott, nem mögötte.

– Elhallgasson már, vén banya, míg jól van dolga! – csitította szelíd szóval.

– De mikor az a bohémiai bivaly halálba kergette a két szép fiamat! Addig játszott velük „itt a piros, hol a piros?”-t, míg minden pénzüket el nem nyerte! Ők pedig hitelbe halálra itták magukat szégyenükben. Most aztán mosogathatok, míg ki nem egyenlítem a tartozásukat!

– És attól talán feltámadnak, ha itt óbégat? – vigasztalta.

Elhatározta, hogy megnézi magának ezt a bivalyt, amelyik ilyen kunsztokat tud. Először a mészárosoknál érdeklődött, de nehezen értett szót velük, folyton elájultak, amint erélyesebben kezdett faggatózni. El is fáradt kissé, míg az egész mészárszéket felpofozta. Épp az utolsó böllérnek rúgta le a máját, mikor felbukkant előtte Jankó, régi segédjük (akiről csak ő tudta, hogy valójában Akakij Akakijeviccsel azonos).

– Mit keresel itt, Akakij?

– Cssss! Ne olyan hangosan! Tudod, rumi úr, mindenki Jankónak hív, mert azt hiszik, Árva Imre a valódi nevem.

– Anyám küldött, mi?

– Ő.

– Pénzzel, hogy elmulassuk?

– Igen. Elküldte a spórkasszáját.

Elő is vette rögtön az általvetőjéből: egy álmodó Buddhát ábrázoló szekreter volt, fiókjában azzal a rubinttal, amelyet anyja annak idején egy bubópestisben meghalt álomkórkutatótól vett kölcsön, hosszabb megőrzésre. Ezen azután sietve megvették a Hórihorgas gémhez címzett kocsmát, minden készletével és Rozoga Pirókkal, a csaposlánnyal együtt, aki, maga is józan életű leány lévén, fáradtságot nem ismerve segített nekik minden alkoholtartalmú ital eltüntetésében. Az özvegy alig győzte a poharakat mosogatni utánuk.

– „Fölvevé a hajnal piros köpenyegét”, Akakij Akakijevics verse – morgott fél­álomban Jankó másnap reggel fél tizenkettőkor.

– Nincs is köpenyegem – ásította Pirók, és szemérmesen visszarángatta magára az abroszt.

Nick mindezt átaludta volna a söntéspulton, de holmi zörejre mégis fölébredt. Nem kellett sokáig keresnie a zaj forrását. Ott ült a főtéren Behemót Beherov, a boglyák hűvösében egy sámlin, és keverte a poharait.

– Mit zörögsz, te kétbalkezes melák? – kérdezte Nick morcosan. – Szétesik a fejem.

– Tudod te, kivel beszélsz, tuskókám? Úgy vigyázz, hogy engem a világ összes államából kiutasítottak, úgyhogy csak a legnagyobb titokban tartózkodhatom a földön!

– Jobb helyed lesz a föld alatt – biztatta Nick, azután találomra felemelte az egyik poharat. A pohár alatt azonban nem volt semmi.

– Vesztettél! – örvendezett Beherov, mire Nick mély levegőt vett, és begyömöszölte mind a kétszáz bivalykilóját a pohárba, és a kútba dobta a másik két pohárral együtt. Az asztalkán csak a rubint maradt, amit a bivaly a kocsmárostól nyert el, aki ezután rakit árulni távozott a Muktár oázisba.

– Ember vagy magadért, fiam! – szólalt meg egy közelben álló sátor, olyan kék selyemféle, elégedetten kacarászó aranybojtokkal az oldalain. – Gyere csak be, beszédem van veled!

Egész Orannak tátva maradt a szája. Ilyet még nem látott a világ, hogy valaki betekintést nyert volna Böszme Lojzi sátorleple alá!

– Foglalj helyet! – mutatott egy öblös klubfotelre a nagy szakállú, felettébb mosdatlannak tűnő öreg, míg ő maga végighevert az ágyán. – Tudd meg: én vagyok az apád, aki külön köszöni neked, hogy nem hagytad roncstelepre kerülni régi, kedves Citroënjét, vagy ahogyan hívtam: a szőke citromot.

– De én úgy tudtam: egy viharos éjszakán eltűntél a Horn-foknál! – ámuldozott Nick.

– Így is volt. De előkerültem, és jobbnak láttam, ha halottnak hisznek. Megalapítottam a Kopár Szik Sarjai részvéttársaságot, és csak arra vártam, hogy valamelyik fiam a nyomomba lépjen. Ebben a Gyurmában keservesen csalódtam, úgyhogy hazaküldöm, hadd tanulja meg, mire jó a lemezbontó vasklapni.

– Bűnöző leszek? – csillant fel Nick szeme. – És beléphetek a légióba is?

– Azt már nem. Itt maradsz velem, segítesz vezetni a részvéttársaságot. Kezdetnek rögtön meg is emeljük az alaptőkét.

– Miből, apám?

– Az eldugott kincsemből. Mit gondolsz, mitől olyan istentelenül sárga az a Citroën? Tömör aranyból van.

– Akkor azért volt olyan nehéz átemelni a műhely egyik sarkából a másikba? – kérdezte Nick, az öreg Lojzi pedig válasz helyett annyi év szenvedés után végre magához ölelte fiát.